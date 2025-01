Si finge militare e tenta di truffare una struttura ricettiva della Valbormida: smascherato dai carabinieri

Carcare. Una tentata truffa, che i carabinieri nella nota ufficiale non esitano a definire “odiosa e sfrontata”. E’ quella tentata da un 43enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, ai danni di una struttura ricettiva della Val Bormida e una terza persona del tutto ignara. L’inganno è stato smascherato dai carabinieri di Carcare, in collaborazione con i militari di Treviglio (BG) e di Secondigliano (NA).

I fatti risalgono al mese di settembre scorso, quando l’uomo, presentatosi falsamente come appartenente alle forze dell’ordine, aveva prenotato online diverse camere presso la struttura valbormidese, affermando si trattasse di accomodamenti per il personale in missione, per un importo di circa 1.000 euro. Il pagamento era stato autorizzato tramite una carta di credito intestata a una terza persona, i cui dati erano stati verosimilmente carpiti dal truffatore. Il giorno successivo, però, la prenotazione era stata annullata con un pretesto e il sedicente militare aveva chiesto il rimborso su un conto corrente diverso da quello da cui erano arrivati i soldi.

La prontezza della titolare della struttura, insospettita dall’insolita procedura, è stata determinante: dopo essersi rivolta ai carabinieri di Carcare, ha avuto conferma dei suoi timori e si è ben guardata dall’effettuare il rimborso richiesto. Pochi giorni dopo, infatti, ha ricevuto dalla propria banca una notifica di storno per l’importo completo, indicato come transazione fraudolenta.

Le indagini avviate dai Carabinieri di Carcare si sono intersecate, in un insolito triangolare, con quelle dei militari delle Stazioni di Secondigliano e di Treviglio, che avevano ricevuto alcune denunce per alcune truffe effettuate con un identico modus operandi. Su richiesta dei carabinieri savonesi e bergamaschi, le cui risultanze investigative convergevano sullo stesso sospettato, i colleghi campani hanno effettuato indagini sul presunto truffatore, registrandone anche la voce. Proprio l’ascolto di quelle parole registrate ha portato al possibile riconoscimento da parte delle vittime delle tentate truffe, un tassello importante che si aggiunge a quanto ricostruito sulla carta tramite l’analisi delle transazioni finanziarie.

Grazie alla convergenza investigativa, che conferma una volta di più la vicinanza dell’Arma ai cittadini da un angolo all’altro d’Italia, è stato possibile indagare il presunto autore del raggiro, persona peraltro già nota alle forze dell’ordine per altre attività illecite simili e che rischia pene severe, essendo recidivo ed avendo per di più impersonato un pubblico ufficiale.

“L’operazione – fanno sapere dall’Arma – dimostra ulteriormente l’importanza di una pronta segnalazione da parte delle vittime alle Forze dell’Ordine, sempre pronte a consigliare i cittadini oltre che a reprimere i reati, rapidità che in questo caso ha evitato una bruttissima sorpresa alla gestrice del relais”.