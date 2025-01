Liguria. Tra sabato e domenica sono previste modifiche e cancellazioni per lavori sul nodo genovese (cui si somma l’annunciato sciopero nazionale del personale Fs e Trenitalia) che renderanno il fine settimana molto difficile per chi decide di muoversi in treno.

Sciopero dei treni sabato 25 e domenica 26 gennaio

Partendo dallo sciopero, la protesta inizia alle 21 di oggi, sabato 25 e termina alle 20:59 di domenica 26 gennaio 2025. Ad aderire, oltre al personale del Gruppo FS e di Trenitalia, anche Trenitalia Tper e Trenord.

I treni potranno quindi subire cancellazioni o variazioni non solo durante lo sciopero, ma anche prima dell’inizio e dopo la conclusione. I passeggeri, che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso fino all’ora di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce, e fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni regionali.

In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Qui la lista dei treni della Lunga Percorrenza garantiti in caso di sciopero, informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, il sito www.trenord.it o tramite l’App di Trenord sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Lavori sul nodo di Genova

Allo sciopero si sommano, come detto, i lavori di realizzazione del progetto terzo valico/nodo di Genova. Gli interventi si concentrano tra Quadrivio Torbella e Genova Borzoli per la realizzazione dei due nuovi binari tra le stazioni di Voltri e Sampierdarena, e nella stazione sotterrana di Principe per il sestuplicamento tra quella di Brignole.

Risultato, dalle 00.01 di sabato alle 4 di lunedì dei fine settimana 25-26 gennaio e 2-3 febbraio, niente treni tra Campo Ligure e Genova e chiusura della tratta sotterranea tra Sampierdarena, Principe e Brignole (qui tutti i dettagli).

Il caos treni in Liguria

Sciopero e lavori arrivano in un momento critico per la circolazione ferroviaria e per il Gruppo Fs, soprattutto in Liguria, dove i guasti e i ritardi sembrano ormai all’ordine del giorno e i pendolari sono sempre più esasperati. Martedì il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha presentato un’informativa urgente alla Camera sulla situazione della rete ferroviaria nazionale, parlando di una “escalation preoccupante” di azioni contro le ferrovie a livello nazionale, evocando il sabotaggio.

In Liguria intanto, dove gli aumenti automatici che avrebbero dovuto scattare a inizio anno sono stati congelati, è partita la battaglia sui risarcimenti, con l’assessore regionale Marco Scajola che ha chiesto al governo di convocare un tavolo urgente sul tema.

“I liguri non si meritano un trattamento del genere, la situazione è vergognosa – ha sottolineato – I guasti infrastrutturali sono ormai, purtroppo, all’ordine del giorno, siamo stufi. I cittadini che oggi hanno preso o tentato di prendere il treno devono essere immediatamente risarciti e sarebbe anche il caso che Rfi e Trenitalia prevedessero ulteriori gratuità per gli utenti come compenso morale per quanto subito. Il tema è nazionale, non solo ligure. Auspico per questo la convocazione di un tavolo che coinvolga il Governo, le Regioni, Trenitalia e Rfi per trovare soluzioni nel più breve tempo possibile, così non si può andare avanti”.

Nel frattempo anche Assoutenti si prepara alla battaglia, annunciando azioni legali: “È evidente che di fronte ai pesanti problemi registrati in questi giorni in Liguria, il solo rimborso del biglietto in favore dei passeggeri coinvolti non sia più sufficiente, e serva prevedere indennizzi automatici parametrati ai disagi subiti dai cittadini”.