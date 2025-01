Finale Music Festival: sold out per i concerti di Antonella Ruggiero, Yo Yo Mundi e Perturbazione

Finale Ligure. L’Auditorium Destefanis nel complesso di Santa Caterina di Finalborgo, sempre totalmente gremito, ha visto protagonisti la voce incantevole di Antonella Ruggiero che ha unito i canti natalizi al suo repertorio, gli Yo Yo Mundi nella festa per il 35° anno di attività a cui complemento è stata allestita una mostra molto visitata nell’adiacente Oratorio de’ Disciplinati, e il commovente tributo a “La buona novella” di Fabrizio De Andrè dei Perturbazione.

Una delle filosofie del Finale Music Festival è quella della ricerca del talento, per cui sono stati molto applauditi anche gli open-act di Helle, Didì (Diletta Fosso) ed Esma.

Dopo la manifestazione che ad agosto ha visto protagonisti nella sua prima edizione Ron, Filippo Graziani e Baccini, il Finale Music Festival tornerà con il prosieguo del FMF-Incontri con la Musica, gli appuntamenti mensili in cui la musica di grandissimi autori si intreccerà con la letteratura e le immagini. Dopo i primi appuntamenti che hanno visto protagonisti tra gli altri Ferdinando Molteni e Mauro Ermanno Giovanardi. Primo appuntamento all’Auditorium dei disciplinati Sabato 18 gennaio alle 17,30 con Franco Zanetti, uno dei più importanti giornalisti musicali italiani, direttore di Rockol e autore dei libri “Eiar Eiar Alalà”. Canzoni alla radio 1924-1944″, “Il libro bianco dei Beatles” e molti altri.

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale, come sottolinea il sindaco Angelo Berlangieri: “Siamo molto contenti della risposta a questi eventi della nostra comunità e dei nostri ospiti. Abbiamo voluto una programmazione di qualità per offrire momenti importanti di cultura e aggregazione e allo stesso tempo valorizzare e far conoscere il nostro straordinario patrimonio monumentale”.

L’assessore al Turismo e agli Eventi Maura Firpo afferma: “Questo periodo natalizio ha visto nella nostra città moltissimi eventi tutti con un grande successo di pubblico. Siamo orgogliosi di lavorare per rendere la nostra città sempre più viva e attrattiva per i nostri cittadini e per i turisti”.

La direzione artistica e l’organizzazione sono state condotte da Roberto Grossi e Fabio Gallo: “Il nostro obiettivo non era solo quello di proporre dei concerti – dice Roberto Grossi -, ma era quello di offrire delle emozioni, lasciare agli spettatori un ricordo intenso. Per questo motivo abbiamo scelto tre spettacoli particolari, esclusivi e di altissima qualità”.

“Abbiamo adottato questa linea del Festival perpetuo che duri tutto l’anno – afferma Fabio Gallo – ed è per questo che continueremo sia con gli incontri, che con i prossimi festival estivi a cercare di fare cultura con musica e narrazioni di qualità, sempre alla ricerca del talento”.