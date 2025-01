Finale Ligure, taglio del nastro per la nuova aula di lettura “Balla coi Libri”

Inaugurata oggi la nuova aula lettura dell’Istituto comprensivo di Finale Ligure, situata nel plesso Arene Candide. Presenti il sindaco Angelo Berlangieri, il vice sindaco e assessore alla Cultura Maura Firpo, il maresciallo dei carabinieri Angelo Pio Zucca, la presidente del Consiglio d’Istituto Laura Cornali insieme alla dirigente in carica Cosimina Bencardino e all’ex dirigente Luca Mazzara.

L’aula lettura “Balla coi Libri” è uno spazio innovativo e multifunzionale: dotato di tavoli e spazi morbidi può accogliere una classe o piccoli gruppi di lavoro; curato nei minimi dettagli, arredato con materiali colorati e ravvivato dalla presenza di piante, profuma di accoglienza e possibilità.

Il patrimonio librario è notevole: circa 1700 volumi registrati su Qloud Scuola, una piattaforma gratuita di gestione delle biblioteche scolastiche. Tra le sezioni principali: narrativa suddivisa per primo e secondo ciclo della scuola primaria e collocata in ordine alfabetico e identificata per argomenti tramite un apposito sistema di bollini colorati; supporto alla didattica con testi per docenti caratterizzati da contenuti semplificati e specifici; consultazione testi tematici per approfondimenti e ricerche; albi illustrati e silent book; lingua inglese; graphic novel.

“Mai come oggi la scuola ha bisogno di lavorare per promuovere nei bambini e nelle bambine curiosità, predisposizione allo sguardo critico, fantasia e creatività. Siamo nell’era digitale ma niente potrà mai sostituire il profumo della carta, la consistenza di un libro e la meraviglia di alcune illustrazioni. L’aula lettura diventa uno spazio privilegiato dove riposare, cercare ma soprattutto viaggiare con la fantasia e la conoscenza. La biblioteca è uno degli spazi più importanti di una scuola; uno spazio dove ogni bambino può cercare e scoprire; una biblioteca crea atmosfera, apre al “conosci te stesso” perché consulti, confronti, ma soprattutto scegli e coltivi interessi” afferma la dirigente scolastica Cosimina Bencardino.

“Una biblioteca con centinaia di libri – dai classici senza tempo ai più recenti – offre una tale varietà di proposte che ognuno, ogni bambino e ogni bambina, può esplorare, cercare, preferire o riconoscere di non apprezzare. Viviamo in realtà sempre più omologanti e deleganti: le mode, gli “influencer”, gli “you tuber”: oggi sono questi gli idoli dei nostri ragazzi. Coltivare uno spazio dove la scelta è individuale fatta secondo il proprio interesse e il proprio gusto è un passaggio quasi rivoluzionario!”.

“L’I.C. Finale Ligure fa della promozione alla lettura una colonna portante della propria mission educativa con l’intenzione di promuovere le seguenti competenze chiave: competenze della madrelingua; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa; cura e valorizzazione del bene comune” aggiunge.

“L’inaugurazione di oggi segna un passo importante: il punto di arrivo di un progetto nato quasi due anni fa ma soprattutto un nuovo punto di partenza per pensare e progettare eventi e iniziative che coinvolgano le realtà locali, le associazioni ma soprattutto le famiglie. Il patrimonio librario catalogato nell’aula lettura è frutto di mesi di ricerche e selezioni; frutto della consultazione di decine e decine di cataloghi di case editrici specializzate, testi specializzati in letteratura per l’infanzia e adolescenza”.

“Lo spazio sito nel Plesso Arene Candide, ma con patrimonio condivisibile per tutti gli utenti dell’IC, è davvero un fiore all’occhiello della nostra scuola perché intende favorire il senso di appartenenza, il benessere ma anche la cultura del dubbio e della consapevolezza: questi i nostri obiettivi e il nostro impegno”.

“L’importanza di questo progetto di promozione alla lettura è stato sottolineato dalla presenza all’inaugurazione dei maggiori esponenti delle autorità locali proprio per suggellare l’impegno e la volontà di costruire insieme buone pratiche”.

La dirigente Bencardino, che eredita questo progetto impostato e voluto dall’ex dirigente Mazzara, si pone con entusiasmo e fermezza nell’intenzione di coltivare e incrementare sempre di più le iniziative all’interno della scuola e in sinergia con le amministrazioni locali appartenenti ai Comuni del comprensivo: “Così, proprio come in un libro, l’allestimento e l’inaugurazione dello spazio Balla coi Libri si presenta come il primo capitolo; da oggi si lavora alla stesura dei capitoli successivi”.

“I sogni son desideri…e noi vogliamo continuare a sognare e desiderare una realtà migliore, costruita da futuri cittadini e cittadine cresciuti tra i nostri banchi di scuola” conclude la dirigente scolastica.