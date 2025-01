Finale Ligure, riprendono i cantieri in città. L’assessore Folco: “Se ne sono aggiunti altri improrogabili per questioni di sicurezza”

Finale Ligure. “Passate le feste riprendono i cantieri in città. Sappiamo di creare qualche inconveniente e ce ne scusiamo ma a cantieri previsti e programmati se ne sono aggiunti altri improvvisi ed improrogabili per questioni di sicurezza”, così l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Finale Ligure Paolo Folco .

“In via Pineta si è aggiunto un semaforo per la riparazione della vasca dell’acquedotto che avrebbe comportato seri danni ed una prolungata interruzione del servizio per molte persone in caso di rottura. La via che porta a Monticello e San Bernardino è la più colpita – afferma – perchè ha anche il cantiere di via xxv aprile dove l’acquedotto sta sostituendo alcuni sottoservizi e quello via Vespucci che ripartirà fino alla conclusione prevista nei primi giorni di marzo, dopo uno stop tecnico per concedere un subappalto”.

“Da lunedì 13 gennaio ripartirà il senso alternato sul ponte della Piaggio per concludere la sostituzione dei giunti. Intervento sospeso per le festività che porterà a circa dieci giorni di disagi ma che era improcrastinabile anche per la manutenzione del ponte con ovvie ripercussioni sulla sicurezza. Qualche disagio ci sarà anche nella zona del porto dove verranno demolite alcune strutture cementizie poste sulla spiaggia ed a seguire comincerà lo smantellamento di piazza del Mare a Varigotti”, aggiunge l’assessore.

“Prosegue poi il cantiere nel Lungo Sciusa, angolo via Varese, per il danno dell’allerta meteo di ottobre. Qui stiamo dialogando da tempo anche con Enel Sole per ridare luce ad un tratto che sappiamo essere al buio e quindi comportare dei disagi per gli abitanti della zona. A tutto questo si aggiungono le tante manutenzioni giornaliere che vengono costantemente eseguite in tutto il territorio”, spiega.

“Nel frattempo è stato definito l’alloggiamento del tubo dell’acqua in via Dante e tracciato il percorso per il muro della salita Del Grillo. In quest’ultimo caso ci sarà bisogno di un intervento abbastanza importante che dalle analisi dell’ufficio tecnico dovrebbe portare alla palificazione di circa quaranta metri di strada. Nel frattempo la polizia municipale sta studiando con attenzione il transito delle macchine della zona e quali provvedimenti adottare per permettere al traffico la maggior fluidità possibile. Tra le ipotesi l’istituzione di un senso unico alternato”, prosegue Folco.

“Tanti cantieri a cui se ne aggiungeranno nei prossimi mesi con l’obbiettivo di evitare lavorazioni che possano impattare nella stagione turistica – conclude l’assessore – con disagi ulteriore per chi

vive la città e per le attività produttive”.