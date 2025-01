Finale Ligure, lutto per la scomparsa di Pierangela Chiesa in Ghiringhelli

Finale Ligure. E’ mancata ieri, sabato 4 gennaio, Pierangela Chiesa in Ghiringhelli. Aveva 76 anni.

“La mamma ha dedicato la vita alla famiglia ed all’azienda, senza mai trascurare l’spetto umano ed il prossimo; sono testimonianza vivente le maestranze che, appresa la notizia, hanno voluto dedicare un saluto nei primissimi momenti dalla scomparsa” racconta il figlio Guido.

“Il lavoro di Pierangela è un esempio per chi ancora opera in azienda ed un bellissimo ricordo per chi ha raggiunto l’età della pensione; giustamente non sono mancate lacrime durante questi momenti di cordoglio: sono testimoni di buona parte di quegli anni”, prosegue Guido.

“Negli ultimi tempi era ancora attivamente impegnata nelle scelte di gestione dell’azienda, seppur anagraficamente in pensione; era molto lucida e realistica, aggiornatissima, coraggiosa, mai spavalda, prudente ed umile, rispettosa sempre e comunque di tutti, piena di dolcezza. Tutti tratti che raramente riescono a convivere” conclude il figlio.

Lasci il marito Renzo, i figli Chiara con Luca e Guido e le nipoti. Il funerale si terrà martedì 7 gennaio alle 10 nella basilica di San Biagio a Finalborgo.

La famiglia rivolge “un sincero ringraziamento al reparto di cure intensive dell’ospedale Santa Corona, a tutto lo staff per la dedizione prestata, una vera eccellenza del nostro ponente”.