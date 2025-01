Finale Ligure, l’amministrazione Berlangieri al lavoro sul nuovo palazzetto: “Una vera e propria cittadella dello sport”

Finale Ligure. Non un semplice palazzetto, ma una vera e propria “cittadella dello sport” dotata anche di una palestra, un servizio per il fitness, un parcheggio e un bar. E’ il progetto a cui sta lavorando l’amministrazione comunale del sindaco Angelo Berlangieri e che, pur essendo “embrionalissimo” per stessa ammissione del primo cittadino, è stato comunque annunciato ieri sera, durante la cerimonia di consegna del premio di Sportivo Finalese dell’Anno 2024.

“La nostra amministrazione ha molto a cuore lo sport – ha spiegato poi Berlangieri ai microfoni di IVG.it – e gli impianti ne sono l’elemento strutturale. Per questo motivo stiamo lavorando al nuovo campo da calcio e al tennis club e, oltre a questo, al nuovo palazzetto. Il prossimo 22 gennaio incontreremo il riconfermato assessore regionale Simona Ferro e capire insieme, sulla base della nostra prima ipotesi progettuali, quali possano essere i passi concreti. La nostra, ad ora, è una speranza, un’idea, ma bisogna sognare per poter realizzare qualcosa nella realtà”.

Secondo Berlangieri “promuovere lo sport è fondamentale per ogni amministrazione comunale, come praticarlo è importante per la vita di ciascuno di noi. Fare sport significa avere a cuore la salute, lo star bene, ma fare sport significa anche socializzare. E per i nostri ragazzi significa entrare in un mondo sano che insegna a vivere la vita, che è fatta di fatica, allenamento, di vittorie, gioie ma anche momenti di sconfitta. Lo sport, insomma, è vita vera ed è un elemento formativo essenziale per costruire una società sana e completa, così come vuole essere quella di Finale, della nostra provincia, della nostra regione e di tutto lo splendido Paese che è l’Italia”.

L’assessore allo sport del Comune di Finale, Valter Sericano, precisa: “Il progetto del nuovo palazzetto è molto ambizioso. Rappresenta l’occasione per rinnovare l’attuale impianto, piuttosto datato, e avere quindi una struttura idonea in cui far svolgere manifestazioni di un certo livello che ora non possiamo ospitare. E’ una strada difficile, ma noi vogliamo puntare in alto”.

La nuova struttura “potrebbe sorgere nella zona dell’attuale palazzetto, che ha metratura ampia, e potrebbe essere dotata di un’ampia palestra, servizio di fitness, parcheggio, bar. Insomma, potrebbe essere una vera e propria cittadella, con grossi vantaggi per tutto lo sport finalese”.