Finale Ligure, il sindaco Berlangieri: “Per la passeggiata interventi strutturali sul verde pubblico”

Finale Ligure. Il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri ribatte alle affermazioni del PD finalese in merito alla passeggiata a mare, con riferimento agli interventi di riqualificazione e alle risorse previste nella programmazione dell’amministrazione comunale.

“Appena insediati ci siamo resi conto subito della situazione della passeggiata a mare e delle sue condizioni non idonee, per questo abbiamo subito avviato una prima fase di manutenzione ordinaria, pulizia e ripristino rispetto allo stato che ci siamo trovati ad affrontare” afferma il primo cittadino finalese.

“Ricordo al PD finalese che, invece, abbiamo stanziato per il bilancio 2025 quasi il doppio delle risorse destinate al verde pubblico cittadino, compresi i lavori per la stessa passeggiata, che riguardano piantumazione di fiori e piante, manto erboso, aiuole e altro ancora. Stiamo parlando di opere che abbiamo pianificato di realizzare proprio per restituire al tratto di litorale la sua bellezza e il suo appeal”.

“Quindi, in realtà, gli stanziamenti sono stati fatti e ci sono eccome…”.

Il sindaco Berlangieri, poi, precisa rispetto a quanto affermato dai Dem finalesi sul turismo e il gettito fiscale: “Anche in questo caso è doveroso evidenziare che la stima dei 300mln riguarda ed è intesa come valore aggiunto a livello economico, non certamente legato solo all’imponibile Irpef e quindi alle possibili entrate nelle casse comunali”.

“E rispetto ai limiti per i bikers, questa amministrazione ha varato una regolamentazione complessiva sul turismo outdoor che investe tutto il nostro territorio, compresa la passeggiata a mare” conclude.