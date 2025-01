Finale Ligure, il sindaco Berlangieri: “Nuove norme e incentivi per tutelare l’offerta ricettiva”

Finale Ligure. Una nuova governance nella difficile sfida della riqualificazione dell’offerta ricettiva nei comuni liguri e savonesi, che necessita di un sostegno con norme e incentivi per tutelare l’incoming turistico: questo uno dei punti centrali in vista degli Stati Generali del Turismo in programma a Finale Ligure in programma per mercoledì 5 febbraio a Finalborgo, un appuntamento che arriva proprio con il varo da parte dell’amministrazione comunale del nuovo piano strategico di settore per il biennio 2025/2027.

“Finale Ligure punta a rafforzare il proprio posizionamento come meta turistica internazionale, integrando nuovi prodotti turistici e le nostre eccellenze territoriali, per diversificare i target, destagionalizzare i flussi e promuovere un turismo sostenibile, sempre attento alla qualità dell’accoglienza, all’innovazione e alla valorizzazione delle nostre peculiarità” ha rimarcato Angelo Berlangieri.

“E fondamentale è coinvolgere tutti gli operatori turistici e la nostra comunità per garantire un vero percorso di rilancio per un comparto decisivo per le sorti economico-sociale del nostro territorio”.

Ma è sul vincolo alberghiero che il sindaco finalese, anche in veste di coordinatore Anci Liguria, torna a insistere per tutelare l’offerta ricettiva e creare un equilibrio tra le esigenze territoriali e di mercato con quelle degli operatori e della loro redditività: “E’ un tema delicato e che coinvolge lo Stato e la Regione, in quanto i Comuni hanno margini ristretti e semmai possono intervenire nell’ambito della complessiva pianificazione turistica”.

“L’apparato normativo e regolamentare è quindi di competenza statale e regionale, tuttavia proseguiamo il dialogo con la stessa Regione per ammodernare una norma, relativa alla destinazione d’uso delle strutture ricettive, che è obsoleta e non in linea con i tempi attuali e processi di cambiamento in atto”.

“Tra gli strumenti per salvaguardare l’offerta ricettiva anche incentivi per favorire, ad esempio, gli interventi di riqualificazione delle stesse strutture” ha precisato ancora Berlangieri.

“Altra priorità è quella di una nuova organizzazione e coordinamento operativo a comprensoriale e regionale, da questo punto di vista il nuovo assessore in Regione ha recepito questa necessità, indispensabile per le stesse amministrazioni comunali” ha aggiunto il primo cittadino finalese.

“L’obiettivo è quello di un nuovo modello organizzativo che metta a sistema funzioni, competenze, prodotti turistici e la loro veicolazione sui mercati nazionali e internazionali” ha concluso Berlangieri.