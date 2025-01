Finale Ligure, avviso per l’albo dei cittadini e le nomine della Consulta delle frazioni

Il Comune di Finale Ligure ha pubblicato un avviso pubblico per la formazione dell’albo dei cittadini interessati alla nomina a membro della Consulta delle frazioni.

La Consulta delle frazioni costituisce una forma di democrazia partecipativi attraverso la quale i cittadini diventano cittadini attivi nell’amministrazione del territorio e della comunità. Il ruolo svolto da tale organo è consultivo e propositivo nei confronti dell’amministrazione comunale nel rispetto del Regolamento che la disciplina, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 96 del 20.12.2024.

Con il presente bando si informa che sono aperti i termini per la presentazione di candidature all’iscrizione all’Albo dal quale verranno scelti e nominati i membri della Consulta, composta da un numero di rappresentanti per ciascuna frazione e rione: Varigotti; Gorra; 011e Superiore ed Inferiore; Manie; Selva — Monte; San Bernardino; Monticello; Pertí; Zona Industriale; Calvisio e Verzi 1.

Potranno essere nominati a membro della Consulta delle Frazioni: i cittadini residenti nella frazione/rione; coloro che siano titolari di un’attività ubicata nel territorio della frazione/rione.

Non possono essere nominati quali rappresentanti della frazione: il sindaco, gli assessori e i membri componenti il Consiglio comunale di Finale Ligure, salvo quanto disposto dalli art. 9 del Regolamento con riferimento alla nomina a Presidente della Consulta che viene nominato dal sindaco e coincide con assessore/consigliere delegato alle frazioni; il presidente e i membri componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate del Comune di Finale Ligure; i dirigenti, i funzionari e i dipendenti del Comune di Finale Ligure e delle società partecipate.

I soggetti interessati a risultare iscritti all’Albo dal quale verranno scelti e nominati i membri della Consulta delle Frazioni possono presentare domanda in carta libera, da compilare secondo il modello allegato al presente avviso, da far pervenire al Comune di Finale Ligure — Via Pertica, 29 — entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando, utilizzando le seguenti modalità: a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC comunefinaleligure@legalmail.it; a mezzo del servizio postale; mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo. La firma in calce alla richiesta non deve essere autenticata, ma deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.