Finale Ligure: 30 candeline per gli “Amici di San Lorenzo”, i custodi della chiesa medioevale

Finale Ligure. Oggi si festeggia il 30° anniversario di fondazione di Amici di San Lorenzo a Finale Ligure, avvenuto il 7 gennaio 1995.

“Dal 1995 ci occupiamo della salvaguardia della chiesa medievale di San Lorenzo di Varigotti” affermano dall’associazione.

“All’epoca ci siamo battuti per il restauro della chiesa e la ricostruzione del tetto. Lavori durati dal 1995 al 1998 con l’uso per la prima volta in Liguria di un elicottero per spostare i materiali. Le travi del tetto dai campi di Ferrin a Le Manie vennero portati sino alla chiesetta”.

“Da allora ci occupiamo della gestione del bene culturale grazie ad una convenzione con la parrocchia di Varigotti proprietaria della chiesa”.

“Come regalo di compleanno abbiamo realizzato il nuovo sito web dell’associazione, www.amicidisanlorenzo.it”

La chiesa medievale è molto antica e tra 2 anni ricorrerà il 900° anniversario dell’insediamento dei monaci di Lerins, dal 1127 per circa 50 anni vi fu una abbazia benedettina.