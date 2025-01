Finale, la minoranza replica all’assessore ai lavori pubblici: “Su via Dante Folco in affanno, fallimento sotto gli occhi di tutti”

Finale Ligure. “L’amministrazione mostra i propri limiti ed evidenti debolezze. L’assessore ammette di non essere stato in grado di modificare un progetto in 7 mesi, e di non aver potuto evitare uno sterrato che ha caratterizzato per 3 mesi una delle arterie più trafficate della Città e ad oggi pericoloso in più punti nonostante le innumerevoli segnalazioni fatte. Dice di aver subito un progetto di cui si discute da anni nelle commissioni consiliari e nei consigli comunali (dove lui era presente come minoranza ) ma dove lui non è mai intervenuto concretamente per proporre soluzioni alternative. Critica un progetto redatto da professionisti esperti , avvallato da tecnici comunali, discusso in Consulta Ambiente e Territorio (organo di rappresentanza di categorie ed ordini di professionisti ) oltre che approvato da enti sovracomunali”. Così, in una nota, il gruppo consigliare “Impegno per Finale” replica alla maggioranza sulla questione di via Dante.

“Fa finta di non sapere che la sostituzione dei sottoservizi (non solo dell acquedotto ma in futuro anche della fogna) era già prevista e non è certamente stata una sua scoperta (può leggersi un infinità di vecchi articoli in cui se ne parla o chiedere ai progettisti ed allo staff tecnico). Ma è un buon metodo (secondo lui) per distogliere l attenzione dalle gravi mancanze evidenti avute fino ad oggi su questo intervento (purtroppo non solo su questo). L’assessore usa le critiche alla precedente consigliatura come fumo negli occhi per non rispondere ad una domanda su un proprio intervento sempre più necessario – aggiungono -. Ma ad oggi , nonostante le molte critiche alla riqualificazione di Via Dante, una soluzione diversa non c’è . Si ventila l ipotesi di spostare le alberature senza però riflettere su parcheggi e nuova illuminazione ad esse strettamente collegate o senza domandarsi perché i progettisti le abbiano pensate lato pista ciclabile. Ma sul futuro progetto discuteremo ampiamente in futuro quando ne avremo uno concreto da poter visionare e valutare”.

“Ci siamo insediati come minoranza con la promessa di una critica costruttiva e ci ritroviamo, invece, a far da capro espiatorio ad una amministrazione che non sta tenendo fede al cambio di passo promesso. Impegno per Finale, infatti, non ha perso tempo a ribadire la scelleratezza di aver interrotto un progetto in corso, ma chiede conto degli interventi posti in essere a seguito dell’interruzione. Ha infatti chiesto come intendano riparare al pressapochismo dell’asfaltatura fatta a seguito della propria scelta e poi abbandonata a se stessa, con la conseguenza che via Dante è stata prima ostaggio della polvere, ora di sorpassi e parcheggi pericolosi. Forse è giunto il momento di darsi da fare ed affrontare i problemi con lo scopo di risolverli”, concludono.