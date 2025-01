Finale di Coppa amara per il Pietra Ligure. Filadelli: “Andiamo avanti, gruppo che ha futuro con tanti giovani già pilastri”

Finisce sul più bello l’avventura del Pietra Ligure nella fase regionale della Coppa Italia d’Eccellenza. La Genova Calcio si è infatti imposta per 3 a 1.

Così il direttore generale biancoceleste Luca Fildaelli: “Per noi era una partita importantissima. Dal punto di vista climatico non era la giornata ideale per entrambe le squadre. La notizia più importante è stata che il loro difensore Riggio, che si era sentito male a fine primo tempo, sta bene. Pensavamo di poter fare una grande partita. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto visto che loro sono passati in vantaggio alla prima occasione utile (al 7′ ndr). Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene creando e senza abbassarci. Nella ripresa si poteva iniziare meglio ma anche in questo caso siamo stati puniti alla prima occasione. Accettiamo il verdetto sul campo ma da domani si riparte”.

Rischio di contraccolpi che peserebbero non poco visto che domenica c’è la trasferta contro il Rivasamba primo della classe? “No, assolutamente no. Siamo tutti consapevoli che era un obiettivo importante ma la stagione va avanti. Abbiamo domenica prossima una partita importantissima per dare continuità in campionato. Dobbiamo leccarci le ferite e ripartire col nostro spirito. Siamo questi, nel bene e nel male. Se domani l’atteggiamento non sarà dei migliori andrà capito. Ma domenica ci aspetta una partita contro una squadra fortissima.

Un club dallo scorso anno ai vertici del campionato ma con ancora ampi margini di miglioramento: “Il Pietra Ligure si ritrova ad essere in una situazione che mai ci saremmo attesi in un periodo così breve. Siamo stati bravi ma anche un pizzico fortunati perché le big di questo campionato sono salite tutte in Serie D. Le società un po’ più piccole hanno potuto trovare una dimensione diversa. Abbiamo una rosa molto giovane a parte tre o quattro giocatori esperti. Abbiamo giocatori importanti di 22/23/24 anni“.

“Non aver trovato il goal nei nostri bei 20/25 minuti del primo tempo ha condizionato negativamente la nostra partita. Loro hanno fatto la partita giusta per vincere, lo hanno fatto bene. C’erano le condizioni giuste per sporcarci la partita”, conclude.