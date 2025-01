Filippo Turone fa esultare la Cairese al 91′: “Il nonno ha portato bene, Nappi? Da genoano ancora più contento che mi alleni”

Filippo Turone in questo biennio si sta rivelando un giocatore utilissimo ai propri allenatori. Mister Boschetto prima e ora mister Nappi si trovano a disposizione un centrocampista molto duttile e moderno.

Il classe 2003 può infatti giocare in tutti i ruoli del centrocampo, lo si è visto anche seconda punta alla Thorsby e in qualche occasione arretrato in difesa nella sua ancor breve ma già intensa carriera. Un nipote d’arte, visto che il nonno Maurizio Ramon Turone ha fatto la storia del calcio italiano vestendo maglie prestigiose come quelle di Genoa, Milan, Bologna e Roma. Una carriera chiusa proprio con il colori della Cairese. Domenica un goal speciale per Filippo Turone davanti all’illustre nonno, la sua rete al 91′ è valsa il 2 a 1 contro il Fossano. Vittoria fondamentale in chiave salvezza.

Il giocatore nel postpartita ha parlato ai microfoni del club: “Una grandissima emozione che ha coronato la nostra bella prestazione. Abbiamo avuto altre occasioni in precedenza, l’ultima è capitata a me. C’erano anche mio nonno, mia nonna e mio zio. Hanno portato bene, verranno anche a Vado”.

“Essere allenato da Nappi è un grande onore, anche perché sono genoano. Contro l’Asti è subentrato Ngamba e abbiamo vinto allo scadere mentre oggi è toccato a me. Ai più giovani cerco di trasmettere serietà, nulla in particolare. Il Vado è secondo in classifica, una squadra molto forte. Daremo tutto e vedremo come andrà”.

La partita contro il Vado si giocherà sabato 25. Mercoledì 29 gennaio ci sarà il turno infrasettimanale, la Cairese ospiterà il Saluzzo.