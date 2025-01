Fiaip Savona lancia un corso per diventare manager nelle compravendite immobiliari

Savona. Gestire le informazioni sui beni in vendita, realizzare le relazioni negoziali con i potenziali venditori/compratori e ancora gestire la trattativa per la compravendita/locazione di beni immobili. Al via il corso preparatorio all’esame abilitante per agente di affari in mediazione immobiliare promosso da Fiaip Savona. I dicenti del corso sono Alessandro Colonna, Giacomo Rosso, Guido Albezzano, Laura Tiloca e Edoardo Tessitore.

Previste lezioni di 150 ore divise in presenza (50%) e in formazione a distanza (50%). Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza e profitto valido su tutto il territorio nazionale per accedere all’esame da Mediatore immobiliare tenuto presso le Camere di Commercio.

Per partecipare al corso è necessario iscriversi versando una somma di 675 euro. Le lezioni che partiranno il 20 gennaio si terranno il lunedì (in presenza) e mercoledì (in formazione a distanza) dalle 19 alle 22. E’ concesso un massimo di 30 ore di assenza, pari al 20% del monte orario totale del corso. E’ possibile chiedere informazioni dettagliate a Gabriele Fasoli telefono: 3463800603, E-mail: gabriele.fasoli@futura.savona.it