Ex hotel Royal a Spotorno, minoranza all’attacco: “Mancata consegna delle residenze turistiche e del centro benessere”

Spotorno. Il gruppo consiliare “Noi per Spotorno che vorrei” ha protocollato l’interpellanza al sindaco circa i ritardi nella consegna della parte destinata ad RTA e Centro Spa, categoria 4 stelle, nell’ambito della convenzione sottoscritta tra il Comune e il soggetto attuatore del progetto di riconversione dell’ex hotel Royal.

“Il centro benessere avrebbe dovuto essere consegnato per consentire, ai cittadini spotornesi e alle strutture ricettive della zona, l’utilizzo con scontistica per almeno 9 mesi all’anno della struttura” afferma il gruppo di opposizione consiliare.

“Dopo quattro anni, nel luglio 2023, è stata concessa dall’amministrazione comunale agibilità ed abitabilità parziale, consentendo la vendita degli immobili a libero mercato, pur non avendo ancora terminato la parte dedicata alla RTA e centro benessere, che avrebbe dovuto portare un beneficio di servizi in più per il territorio”.

“Abbiamo già avuto testimonianze di soggetti, che ultimati gli immobili interessanti per loro, sono poi svaniti lasciando ferite aperte nel territorio, basta vedere la vicenda Ekinacea, o di cambi di destinazione d’uso per strutture che dovevano essere a destinazione ricettiva parziale, poi, per semplici interventi di regimazione delle acque meteoriche, divenuti edilizia libera”.

Il capogruppo Massimo Spiga e il consigliere comunale Stefano Remiddi chiedono spiegazioni al sindaco: “Per quali motivi il soggetto attuatore non sta terminando la consegna della struttura RTA dell’edifico ex Hotel Royal e neppure la parte del centro benessere? Per quali motivi è stata concessa al soggetto attuatore l’agibilità ed abitabilità della porzione in edilizia libera, permettendogli di vendere gli immobili, prima del completamento della parte vincolata da convenzione per quanto concerne il centro benessere?” le domande del gruppo di minoranza.

“Vista la tempistica nei ritardi di fine lavori della porzione RTA della struttura da parte del soggetto attuatore, qualora quest’ultimo, richiedesse all’amministrazione comunale, un ulteriore cambio di destinazione d’uso, il sindaco come si comporterebbe? Quali azioni prevede, per far rispettare la convenzione da parte del soggetto attuatore, che allora venne definita blindata, per consentire ai cittadini spotornesi e agli ospiti delle strutture ricettive, di proporre l’utilizzo del centro benessere ai loro ospiti?” conclude l’interpellanza.