Emissioni dal Biodigestore di Ferrania, per Iren diffida dalla Provincia di Savona e sanzione da Arpal

Cairo Montenotte. I dispositivi delle torce di emergenza e il deposito del compost del Biodigestore di Ferrania “sorvegliati speciali”: la Provincia di Savona, infatti, ha diffidato Iren Ambiente S.p.A. per irregolarità nelle emissioni in aria da parte dell’impianto di trattamento di rifiuti organici e produzione di biometano avanzato.

L’Arpal, con una comunicazione del 19 dicembre 2024, ha notificato la sanzione per il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, per le quali l’ente provinciale non ha ritenuto di richiedere la sospensione dell’attività in quanto non sussisterebbero rischi per la salute pubblica.

Iren Ambiente dovrà comunque intraprendere misure correttive entro tempi definiti: la società ha trenta giorni di tempo dal ricevimento dell’atto di diffida per formalizzare le procedure operative relative alla gestione delle torce di emergenza, con particolare riferimento allo spegnimento in caso di anomalie e alla riaccensione delle fiamme.

Entro 180 giorni, invece, dovrà presentare uno studio di fattibilità per l’installazione di un sistema alternativo di abbattimento delle polveri derivanti dal capannone deposito compost.

L’impianto, inaugurato nel 2016 e “raddoppiato” nel 2021, ad oggi tratta 80 mila tonnellate di rifiuti organici l’anno, secondo un esempio di economia circolare che va dalla raccolta differenziata, al riciclaggio per finire con la valorizzazione delle risorse.

Attraverso il trattamento della frazione organica dei rifiuti (FORSU) mediante il processo di digestione anaerobica, il biodigestore è in grado di produrre annualmente 6 milioni di metri cubi di biometano da immettere nella rete Snam, mentre tramite un processo di digestione aerobica il materiale organico viene trasformato in compost di alta qualità destinato a diversi tipi di culture e aziende agricole.

Dalla sua attivazione non sono mancate le polemiche, specie per quanto riguarda miasmi avvertiti anche nella frazione carcarese di Vispa per i quali era nato un comitato spontaneo di cittadini. Ora il problema sembra in parte rientrato anche grazie all’investimento aziendale per l’installazione di “nasi elettronici” di monitoraggio.