Emergenza abitativa, Burlando (PD): “I più colpiti sono le nuove generazioni e le persone più fragili”

Savona. Durante la Commissione consiliare congiunta del Comune di Savona, il Consigliere Comunale Luca Burlando (Partito Democratico) ha affrontato “il tema cruciale della carenza di immobili disponibili per l’affitto a lungo termine, evidenziando alcune delle principali criticità che affliggono il mercato abitativo della città e della provincia”.

“Savona, purtroppo come moltissime città italiane, si trova di fronte ad una grave emergenza abitativa. Siamo una delle province con il più alto numero di abitazioni vuote in Italia, una situazione aggravata dall’esplosione degli affitti brevi turistici, che sottraggono al mercato residenziale un numero sempre maggiore di appartamenti,” ha dichiarato Burlando. “I dati parlano chiaro: le case disponibili per affitti brevi superano notevolmente quelle destinate a locazioni stabili, come si può facilmente verificare consultando i principali portali immobiliari.”

Nel suo intervento, Burlando ha sottolineato “come questa problematica sia difficile da risolvere a livello locale senza un intervento strutturale del governo centrale. È ormai urgente un Piano nazionale per il diritto alla casa che rilanci l’edilizia pubblica, regolamenti l’eccessiva diffusione degli affitti brevi turistici e favorisca la riduzione delle abitazioni sfitte tramite anche agevolazioni fiscali. Senza un approccio organico e risolutivo, il problema rischia di peggiorare ulteriormente, penalizzando le fasce più vulnerabili e giovani della popolazione. La sfida forse era da provare a vincere anni fa, quando altri paesi europei hanno investito notevolmente su un patrimonio abitativo pubblico, a differenza del nostro paese in cui la casa rimane principalmente un bene privato, con tutte le conseguenze che oggi vediamo”.

Nonostante le iniziative già intraprese dall’Amministrazione comunale, Burlando ha evidenziato “l’importanza di intensificare gli sforzi per intercettare fondi e risorse, al fine di rendere più incisivi gli interventi sul territorio”.

Tra i temi trattati dal Consigliere, “particolare attenzione è stata posta anche alla trasformazione di locali commerciali in abitazioni a piano terra, un fenomeno che, seppur nato per rispondere alla scarsità di immobili disponibili, presenta diversi rischi. Questo processo potrebbe compromettere il tessuto commerciale di molti quartieri, creando aree prive di servizi e con abitazioni di qualità discutibile. Anche in questo ambito, l’assenza di politiche nazionali adeguate si fa sentire: il Decreto Salvini ha abbassato gli standard abitativi, aggravando ulteriormente una situazione già critica.”

Burlando ha quindi lanciato un appello affinché si porti in votazione un nuovo O.D.G. che impegni “il governo ad introdurre misure serie e concrete per affrontare l’emergenza abitativa, sottolineando come il diritto alla casa debba tornare al centro delle politiche pubbliche. Questa non è una battaglia che possiamo combattere da soli: serve un’azione coordinata a livello regionale e nazionale per garantire soluzioni strutturali e durature, l’opposto di quello che abbiamo visto fino ad oggi nonostante anche la presenza dei fondi Pnrr. Basterebbe seguire percorsi virtuosi come quello spagnolo”.