Elisoccorso, Giordano (M5S): “Il servizio pubblico garantito da vigili del fuoco è modello vincente per qualità e costi rispetto al privato”

Liguria. “Nessun provider privato (se non con costi improponibili per le tasche dei cittadini) è in grado di offrire un servizio completo come quello offerto dai vigili del fuoco, dove due piloti, un tecnico di bordo, un medico, un infermiere e due operatori dei vigili del fuoco scelti a seconda del tipo di emergenza da affrontare con attrezzature specifiche sono a disposizione della collettività. Nonostante ciò, il centrodestra regionale delle scorse legislature ha scelto di non salvaguardare il servizio erogato dal pubblico, puntando invece sulla privatizzazione del servizio elisoccorso ed eliambulanza in Liguria. Oggi, però, il bilancio impone una seria riflessione: il privato conviene ai conti della Regione? Confrontando i costi sostenuti, no. Emerge infatti che dal 2018 al 2024, il Drago è costato 10 milioni di euro. Per il Grifo, di contro, in un arco temporale minore, cioè dal 2020 al 2024, i costi hanno raggiunto quota 17 milioni. La matematica non è un’opinione: il pubblico, oltre a offrire un servizio migliore, è incontrovertibilmente più conveniente”. Così, commentando la risposta dell’assessore competente all’interrogazione sul servizio di elisoccorso ed eliambulanza, il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano.

Stefano ha domandato i costi e gli interventi del servizio HETMS-HEMS dal 2018 ad oggi nelle quattro province. Secondo il consigliere nessun provider privato sarebbe in grado di offrire un servizio completo della convenzione tra Regione Liguria e la direzione regionale dei vigili del fuoco Liguria, che è scaduta il 31 dicembre scorso e garantiva due piloti, un tecnico di bordo, un medico, un infermiere e due operatori dei vigili del fuoco.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha detto che i costi del servizio dell’elicottero Drago dal 2018 al 30 giugno 2024 sono stati poco più di 10 milioni di euro mentre i costi per i servizi HEMS (Grifo,ndr) dal 2020 al quarto trimestre 2024, sono stati poco più di 17 milioni di euro. In totale – ha aggiunto – a giugno 2024 Drago e il Grifo hanno fatto 400 interventi e sono distribuiti: 596 nel 2018, 530 nel 2019, 566 nel 2020, 839 nel 2021, 831 nel 2022, 954 nel 2023.

Giordano poi aggiunge: “I numeri inoltre impongono una seconda e più preoccupante riflessione: rispetto al pubblico, il privato esegue centinaia di interventi in più su base annua. Temiamo ci sia un utilizzo sbilanciato rispetto alle reali esigenze del trasporto sanitario di primo soccorso, facendo così lievitare i costi a beneficio del Grifo. Ne va da sé che faremo gli approfondimenti necessari: considerato il buco della sanità, anche i costi esorbitanti causati dalla privatizzazione dell’Elisoccorso gravano sul bilancio regionale”.

“Confrontando costi e qualità del servizio, emerge l’assoluta urgenza di salvaguardare, nell’interesse della collettività, la convenzione con i vigili del fuoco. Scaduta a fine 2024, è stata sì prorogata di 3 mesi, ma non basta: le rassicurazioni dell’assessore sul rinnovo si concretizzino al più presto”.