Ecellenza, Pietra Ligure vs Bogliasco LIVE: sfida di alta classifica al “De Vincenzi”

PIETRA LIGURE 2 (27′ Lufi, 41′ Faedo) vs BOGLIASCO 0

48′ Corner battuto da Sancinito, Sogno tenta la sforbiciata ma trova una deviazione.

Si ricomincia, primo possesso per il Pietra.

Secondo Tempo

45+3′ Finisce il primo tempo. È un Pietra di lusso quello visto nei primi 45 minuti.

45+1′ Altra chance biancorossa con il mancino al volo di Sciaccaluga che si spegne sopra la traversa.

45′ Leggero brivido per Vernice: corner battuto a rientrare da Moltedo, pallone colpito da Guidotti e terminato a centimetri dal palo.

44′ Seconda ammonizione del match, la prima per il Pietra: giallo ai danni di Rovere per l’intervento su Salvini, punizione in zona laterale per il Bogliasco.

41′ Raddoppio biancoceleste! Lancio profondo verso Sogno che addomestica il pallone e serve con un pallonetto Faedo, il 14 colpisce al volo e fa 2-0.

40′ Non ce la fa a proseguire Alesso, Palermo manda in campo Lorefice.

38′ Breve interruzione per l’infortunio di Alesso, è entrato in campo lo staff medico degli ospiti.

35′ Si rivede il Bogliasco con un pallone morbido verso Costa. Il 9 si gira e calcia, deviazione di Gasco che concede il corner.

33′ Fermata la ripartenza di Sogno, arriva quindi dopo poco più di mezz’ora la prima ammonizione della gara: punito l’intervento di Allocca.

30′ Vantaggio meritato per la formazione di Matteo Cocco. Dopo una stagione tra le montagne russe e fino a questo momento mai totalmente convincente, oggi si rivede finalmente la vivacità del Pietra 23/24.

27′ Pietra avanti con un gol bellissimo! Il colpo di testa di Lufi corona un’azione meravigliosa dei biancocelesti, iniziata proprio dal numero 6 che triangola con Castiglione e poi con Sogno, prima di siglare l’1-0.

25′ Torna a calciare il Pietra con il mancino di Rovere dal limite dell’area, nessun disturbo per Balducci.

23′ Si intensifica la pressione di un Bogliasco fino a questo momento sovrastato da un ottimo Pietra.

18′ Primo timido squillo del Bogliasco: punizione battuta da Sighieri e colpo di testa di Salvini che finisce fuori.

14′ Faedo vicino al vantaggio! Il 14 rientra sul mancino e va al tiro, si distende Balducci che concede l’angolo. È un grande Pietra in questo avvio di gara.

13′ Destro al volo di Insolito che finisce abbondantemente distante dalla porta biancorossa. Squadre che, nonostante sia passato meno di un quarto d’ora, sono molto allungate.

9′ Altra chance per il Pietra con la discesa di Borlotti sulla corsia di destra e l’assist per Castiglione. Il 18 perde però l’attimo per il tiro e si fa anticipare da un avversario.

8′ Faedo va al traversone per il colpo di testa di Sogno: conclusione debole e palla in out.

5′ Avanza il Pietra sul centro-sinistra, Insolito manda Rovere al tiro: sfera colpita male dal numero 10 e deviata in corner.

3′ Interessante palla in profondità verso Sogno. L’argentino calcia da posizione defilata e non inquadra la porta. Partenza sprint dei biancocelesti.

1′ Grande occasione per il Pietra! Cross basso di Rovere, sponda di Sogno verso Castiglione che va al tiro, pallone fuori di poco.

Si parte!

Primo Tempo

Tre modifiche nel Pietra rispetto all’ultima gara: rientra Pili, titolari anche Castiglione e Lorenzo Insolito. Out per squalifica, invece, Dominici. Nel Bogliasco confermato lo stesso undici di domenica scorsa.

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Gasco, 3 Pili, 4 Sancinito, 6 Lufi, 8 L. Insolito, 10 Rovere, 11 Sogno, 13 Borlotti, 14 Faedo, 18 Castiglione. A disposizione di mister Cocco: 12 Duberti, 5 Odasso, 7 G. Insolito, 9 Gibertini, 15 Giraudo, 16 Guaraglia, 17 Aicardi, 19 Franco, 20 Sardo.

Bogliasco: 1 Balducci, 2 Orlando, 3 Sciaccaluga, 4 Guidotti, 5 Canovi, 6 Allocca, 7 Moltedo, 8 Alesso, 9 Costa, 10 Sighieri, 11 Salvini. A disposizione di mister Palermo: 12 Girardi, 13 Manzi, 14 Lorefice, 15 De Paolis, 16 Arbocco, 17 Danero, 18 Pisotti, 19 Bagliano.

La squadra arbitrale è guidata da El Mahdi El Bouazaoui di Chiavari. Gli assistenti sono Mauro Vigne e Lorenzo Toro, anch’essi provenienti dalla stessa sezione del direttore di gara.

Pietra Ligure. Lo 0-0 dell’andata aveva lasciato qualche recriminazione al Pietra Ligure. Ma se allora il Bogliasco era solo una neopromossa, la formazione biancorossa oggi è una delle principali forze di questo campionato. I punti sono gli stessi per le due squadre, 28, e valgono la terza posizione a pari merito. Per entrambe, inoltre, un risultato favorevole nell’ultima uscita: il Pietra ha battuto agevolmente il Molassana 0-4 e il Bogliasco ha vinto contro l’Arenzano per 3-1.

Quello odierno è anche l’esordio del Pietra al “De Vincenzi” nel 2025. Nella propria casa, in questo campionato, i biancocelesti non hanno ancora perso. Cinque vittorie e tre pareggi è infatti lo score casalingo dei ragazzi di Matteo Cocco, che hanno subito l’ultimo gol tra le mura amiche il 3 novembre nel derby con la San Francesco Loano. Vedremo se sarà la compagine allenata da Davide Palermo a interrompere l’imbattibilità del Pietra.