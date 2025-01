Eccellenza, il Celle Varazze si rinforza ancora: ecco Sgambelluri

Un ulteriore rinforzo per il Celle Varazze. Il club ha annunciato l’innesto di Diego Sgambelluri.

Si tratta di un centrocampista/esterno offensivo classe 2005 proveniente dal Sestri Levante dove ha debuttato quest’anno in Serie C. Ha svolto la trafila giovanile dell’Entella.

Domenica dopo la sosta riparte la stagione, con le civette biancazzurre che proveranno in tutti i modi a raggiungere l’obiettivo Serie D. La squadra di mister Mario Pisano ha 29 punti in classifica, uno in meno della capolista Rivasamba. Primo appuntamento del 2025 in casa contro l’Athletic Club Albaro.