E’ morto al Santa Corona l’anziano investito a Savona nel giorno di Santo Stefano

Savona. Non ce l’ha fatta l’anziano investito il giorno di Santo Stefano a Savona, in via Bonini: l’uomo a seguito dei traumi e delle gravi ferite riportate nell’impatto è morto questa notte all’ospedale Santa Corona.

Lo scorso 26 dicembre, intorno alle 17, la vittima dell’incidente, Cesarino Mabelli, 86 anni, stava attraversando la strada quando un’auto lo ha travolto.

Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare di Albissola e il personale del 118 ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. L’uomo infatti è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Pietra Ligure dove ha lottato fino a poche ore fa tra la vita e la morte.