È attivo da gennaio 2025 un nuovo Sportello di incontro e ascolto di Counseling professionale a Boissano

Boissano. Il servizio, gratuito e fruibile su prenotazione, viene erogato in luogo protetto nei locali messi a disposizione dal Comune del Comune, nel più totale rispetto della privacy personale.

Ogni cittadino che voglia usufruire del servizio può contattare direttamente la Counselor responsabile dello sportello, inviando un messaggio di richiesta con i propri dati anagrafici al numero 329 4636184 e sarà successivamente ricontattato per prendere accordi.

Seguirà un primo incontro di reciproca conoscenza nel quale si accoglie la problematica che la persona desidera affrontare, verificando che questa sia in linea con le competenze del ruolo, ovvero se sia opportuno o necessario indirizzare l’interessato verso un altro professionista, come ad esempio un medico, uno psicologo o uno psicoterapeuta.

Il servizio è a disposizione dei cittadini di Boissano e dei comuni limitrofi.

Ascolto, comprensione, accettazione, sostegno e orientamento per tutti coloro che si trovano a dover affrontare e gestire passaggi di vita non facili segnati da cambiamenti radicali o imprevisti, separazioni, lutti, solitudine, problemi relazionali in ambito familiare, lavorativo e sociale in genere.

È su questi valori e sulla ri-scoperta e utilizzo ottimale delle proprie inconsapevoli o sottovalutate risorse personali, che si fonda lo sportello gratuito di incontro e di ascolto gratuito di Counseling, che il Comune di Boissano mette a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta senza vincoli territoriali di provenienza.

Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione nel quale esplorare, secondo diverse tecniche, metodologie e competenze, difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi, rafforzando così schemi d’azione e di pensiero, livelli di consapevolezza, capacità di scelta e di cambiamento.

Il Counselor è un esperto nella relazione d’aiuto che accompagna le persone, nella terminologia specifica, i “clienti” in un percorso di crescita, consapevolezza, responsabilizzazione e maturazione, il cui fine ultimo è il miglioramento della qualità della vita, quindi del benessere individuale e delle relazioni con gli altri, attraverso la valorizzazione dei propri punti di forza, delle proprie risorse interiori e delle capacità di autodeterminazione di ciascuno.

È una professione riconosciuta e non regolamentata, disciplinata dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013, cui si accede dopo un’apposita formazione accademica di tre anni presso Scuole di settore, conclusa con l’acquisizione del titolo professionale e seguita da un programma di aggiornamento continuo.