Droga nel cibo per animali, un altro arresto ad Albenga: in manette un 33enne

Albenga. Nel prosieguo della recente operazione, che ha portato martedì scorso i carabinieri del Comando Provinciale di Savona ad eseguire 10 arresti e sequestrare notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti, nonché oltre un milione di euro in contanti, nella giornata di ieri (16 gennaio) i militari hanno effettuato un nuovo arresto in flagranza di reato a carico di un uomo di 33 anni residente nella piana ingauna, peraltro con precedenti specifici legati allo spaccio di droga.

È stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare al termine della quale i carabinieri del Nucleo Investigativo di Savona, in collaborazione con i colleghi della locale Stazione carabinieri, hanno rinvenuto e sequestrato 72 grammi di cocaina, circa 2 kg di hashish e altri 2 kg di marijuana, il tutto suddiviso in panetti e buste pronte per lo spaccio.

È stato inoltre rinvenuto e sequestrato un telefono cellulare, verosimilmente usato per i contatti con clienti e fornitori dell’attività delittuosa, nonché una macchina per il confezionamento sottovuoto, con numerosi sacchetti pronti per la conservazione della droga.

Giudicato con rito direttissimo nella giornata odierna, il Tribunale di Savona ha convalidato l’arresto, disponendo per il giovane gli arresti domiciliari sino alla prossima udienza del 29 gennaio.

Quest’ultimo arresto, oltre a rientrare nella quotidiana opera di prevenzione e repressione allo spaccio di droga esercitata dal Comando Provinciale carabinieri su tutto il territorio savonese, è frutto di una lunga attività di polizia giudiziaria, durata circa un anno e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che alla data odierna ha portato in totale all’arresto di 11 persone e ad indagare complessivamente 22 soggetti, tra i 28 e i 77 anni, residenti o domiciliati in provincia di Savona, poiché ritenuti complici in un sodalizio criminoso dedito ad una assai fiorente e diffusa attività illecita di detenzione e vendita di stupefacenti nel territorio ligure.

L’indagine ha permesso di sequestrare un ingente quantitativo di denaro contante, pari a circa 1 milione e 200mila euro, frutto dell’attività illecita, un’autovettura di lusso acquistata con i proventi illeciti e circa 50 kg di droga (cocaina, marijuana, hashish, mdma e ketamina), documentando complessivamente lo spaccio di oltre 100 kg di varie sostanze stupefacenti, che suddivise consentono di produrre oltre un milione di singole dosi, con un possibile valore sul mercato illegale di oltre 2 milioni di euro.

Il nuovo arresto in flagranza di reato “conferma la decisa e costante azione di prevenzione e repressione dell’Arma per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nel territorio, soprattutto a protezione dei giovani e delle persone più deboli” (QUI il riassunto completo dell’operazione e delle persone coinvolte).