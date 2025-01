Droga nel cibo per animali ad Albenga: l’indagine, l’operazione e i coinvolti. Sono oltre 20 gli indagati

Albenga. Emergono ulteriori particolari sulla maxi operazione antidroga messa in atto dai carabinieri ad Albenga, dove è stata smantellata una reta di spaccio che movimentava chili di droga (tra hashish, cocaina, marijuana, mdma e ketamina) e centinaia di migliaia di euro.

Il tutto partiva all’interno del negozio per animali gestito da Carlo ed Edoardo Porro (padre e figlio). Secondo l’accusa, la droga veniva occultata all’interno di confezioni di alimenti per cani e gatti per poi venderla agli acquirenti e spacciatori sia presso il negozio stesso, ma anche a domicilio.

Nel garage di proprietà di padre figlio è stato trovato anche un milione di euro in contanti, che sono stati sequestrati, così come una Mercedes di grossa cilindrata che si sospetta essere stata acquistata proprio con i proventi dello spaccio

Ieri (15 gennaio), sono iniziati i primi interrogatori e processi per direttissima a Savona ed è emerso che le persone coinvolte nel giro sarebbero oltre una ventina.

I COINVOLTI

Stando alla ricostruzione delle Forze dell’Ordine, i principali indagati sarebbero Edoardo Porro e Santino Prete, il cui interrogatorio di convalida si svolgerà nei prossimi giorni.

A seguire, come riportato dal Secolo XIX, saranno sentiti anche gli altri 3 arrestati: ovvero il padre di Edoardo, Carlo (ora ai domiciliari), Shllegaj ed El Ouarsani.

Hanno già scelto la via del patteggiamento Stefano Oricchio e Gianluca Pentimalli, mentre sono attesi a processo Daniel Bolis, Paolo Sciascia e Manuele Delquondam.

L’OPERAZIONE DEI CARABINIERI

L’operazione dei carabinieri è scatta alle prime luci dell’alba dello scorso 14 gennaio, quando diversi albenganesi sono stati svegliati e rimasti sorpresi per il gran trambusto. L’azione dei militari, che ha interessato complessivamente 22 persone, ha visto coinvolti ben 70 carabinieri del Comando Provinciale di Savona e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Villanova d’Albenga.

L’INDAGINE

L’indagine era partita addirittura nel mese di novembre 2023. Coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona e condotta dal Nucleo Investigativo del locale Comando Provinciale dei carabinieri, ha permesso di documentare, principalmente attraverso controlli e pedinamenti, svariate cessioni di diverse tipologie di stupefacenti. Si parla di oltre 100 kg di hashish, 35 kg di marijuana, 2 kg di cocaina, oltre a 140 grammi di mdma e 5 grammi di ketamina.

IL PRECEDENTE

Sempre nel corso dell’indagine, nel mese di marzo scorso è stato eseguito l’arresto in flagranza di reato di un 32enne albenganese, fermato sulla sua autovettura e trovato in possesso di 3 kg di hashish e 1 kg di marijuana, droga acquistata poco prima presso il negozio di alimenti per animali: giovane giudicato subito per direttissima e condannato a due anni e sei mesi di reclusione.