Doppio incendio nella notte, a fuoco i tetti di due abitazioni a Stella e Urbe: vigili del fuoco al lavoro

Stella-Urbe. Doppio incendio nella notte appena trascorsa. I due roghi sono divampati rispettivamente a Stella San Giovanni e Urbe, con l’allarme scattato ieri sera (14 gennaio), intorno alle 22,30.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco. Il rogo di Stella ha visto coinvolta una casa a due piani, con danni al tetto e alla mansarda: è stato già domato.

Ancora in corso e quasi concluse, invece, le operazioni di spegnimento (cui seguirà la messa in sicurezza), dell’incendio di Urbe, che ha coinvolto il tetto una casa indipendente.

In entrambi i casi, stando a quanto riferito, le fiamme si sono originate a causa di un malfunzionamento della canna fumaria.

Per fortuna, nonostante il grande spavento per gli occupanti, non si sono registrati feriti o intossicati in seguito all’accaduto.