“Dissesto idrogeologico, lavoro e politiche industriali in Valbormida”: iniziativa della Cgil Savona

Carcare. Si terrà giovedì 16 gennaio alle ore 17.30 a Carcare nella Sala Polifunzionale del Comune l’incontro pubblico organizzato dalla Cgil dal titolo “Dissesto idrogeologico, lavoro e politiche industriali in Valbormida”. “I recenti eventi alluvionali che hanno messo in ginocchio popolazione e attività economiche purtroppo non sono più eventi eccezionali e non possono essere affrontati solo con politiche emergenziali. Da tempo la Cgil di Savona chiede che il territorio sia oggetto di maggior attenzione da parte delle istituzioni e che si attivino percorsi per la sua messa in sicurezza sia per tutelare la popolazione sia per la salvaguardia delle aziende. Gli effetti del cambiamento climatico, oltre a creare condizioni di pericolo, indeboliscono la competitività del territorio, rendono fragile l’apparato produttivo e industriale della Provincia di Savona”.

Di questi e di molti altri temi come il rilancio industriale, l’occupazione di qualità, gli investimenti e la transizione sostenibile si discuterà nell’incontro di giovedì al quale partecipano: Andrea Pasa Segretario Generale Cgil Savona, Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria, Paolo Lambertini Sindaco Comune Cairo Montenotte, Rodolfo Mirri Sindaco Comune di Carcare, Roberto Arboscello Vicepresidente Consiglio Regionale, Paolo Ripamonti Assessore Regione Liguria, Tiziana Satta RSU Trench Italia Cairo Montenotte, Sonia Moretti dipendente Semar Cairo Montenotte, Lara Ghiglione Segretaria Cgil Nazionale.

Durante l’incontro alla S.O.M.S e alla Croce Bianca di Cairo Montenotte e alla Protezione Civile di Carcare saranno devoluti 5 mila euro ad associazione, raccolti dalla sottoscrizione attivata dalla Cgil dopo l’alluvione di ottobre e, al termine del dibattito, sarà inaugurata la nuova sede della Protezione Civile di Carcare.