Demografia in Valbormida: Millesimo ancora in crescita, segno più anche per Cairo e Cengio

Valbormida. Sono 37474 i valbormidesi che vivono nei diciotto Comuni del comprensorio. Secondo le statistiche demografiche relative al 31 dicembre 2024, la cicogna ha sorvolato i cieli dell’entroterra savonese poco più di 200 volte, mentre sono stati oltre 550 i decessi.

Il trend più positivo è quello di Millesimo, che continua la sua “corsa” verso il podio: da sempre quarto Comune per numero di abitanti dopo Cairo, Carcare e Cengio, con un discreto divario quantificato, in passato, con cifre a tre numeri, ormai è ad un soffio dal diventare terzo. Con i suoi 3352 residenti (88 in più rispetto al 2023) sta per raggiungere il vicino paese cengese, dove attualmente vivono 3395 persone (anche qui con un aumento di 61 unità). Ma non solo. Sono trentadue i nuovi nati, dato al secondo posto dopo Cairo (67), che, però, è circa quattro volte più grande.

Tra i Comuni con un bilancio in positivo, anche la città cairese, che passa da 12856 a 12944 abitanti, Dego da 1808 a 1818 e Bardineto da 755 a 770. Maglia nera per Carcare, che scende di 71 unità, dove sono nati venti bimbi a fronte di 85 decessi e la popolazione si attesta a 5265 residenti.

Ecco il dettaglio: Altare 1906 abitanti, (-22 rispetto al 2023), 14 nati e 51 morti; Bardineto 770 (+15), 5 nati e 19 morti; Bormida 316 (-11), 1 nato, 8 morti; Cairo Montenotte 12944 (+88), 67 nati, 171 morti; Calizzano, 1460, 4 nati, 24 morti; Cengio 3395 (+61), 31 nati e 49 morti; Carcare 5265 (-71), 20 nati, 85 morti; Cosseria 1023 (-16), 3 nati, 15 morti; Dego 1818 (+10), 9 nati, 25 morti; Mallare 1029 (-45), 4 nati, 15 morti; Massimino 101 (-3), 0 nati, 1 morto; Millesimo 3352 (+88), 32 nati, 45 morti; Murialdo 711 (-19), np; Osiglia 441 (-1), 1 nato, 2 morti; Pallare 863 (+8), 6 nati, 11 morti; Piana Crixia 725 (+1), 2 nati, 7 morti; Plodio 610 (-12), 2 nati, 6 morti; Roccavignale 745 (-1), 1 nato, 8 morti.