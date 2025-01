Danni alluvionali, ad Altare si mitiga il rischio idrogeologico con la pulizia di rio Fossato

Altare. Millecinquecento tonnellate di sedimenti da asportare e 800 mila euro di investimento sulla mitigazione del rischio idrogeologico: sono questi i numeri dell’operazione condotta dal Comune di Altare, nell’ottica di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, per la pulizia radicale di Rio Fossato, il corso d’acqua che scorre sotto il centro abitato e che fu responsabile di gravi danni nella disastrosa alluvione del 1992.

Nelle ultime settimane, grazie ad un finanziamento di ben 800 mila euro, ex PNRR, ottenuto a seguito di un progetto presentato dal Comune di Altare nel 2023, si sta lavorando lungo il corso del rio che sarà liberato in modo che le acque non trovino più ostacoli e soprattutto defluiscano nel modo più celere e regolare possibile in occasione di eventi metereologici particolarmente avversi.

Successivamente, si procederà all’opera di messa in sicurezza definitiva di Retano Gavello con la nuova tombinatura del tratto finale del rio all’altezza di Via Cesio in modo che aumenti la portata totale. Proprio durante l’ultima allerta meteo arancione, che purtroppo ha fatto registrare enormi danni in tutta la Valbormida, anche questo corso d’acqua è esondato, a seguito delle forti piogge notturne, portando con sé fango e detriti che hanno invaso strade e piazze del centro storico e scantinati.

Inoltre, è in via di ultimazione la scogliera protettiva nell’ultima parte di Via Mallare, poco prima del Campo Sportivo che, sempre a seguito delle ultime piogge torrenziali, era stata interessata da una frana che minacciava la sicurezza della sede stradale e la viabilità.

“Crediamo fortemente nel grande lavoro di progettazione e salvaguardia del territorio in cui stiamo impegnando risorse economiche importantissime e ingenti. Purtroppo, ci troviamo a dover intervenire anche su urgenze, in un quadro emergenziale, ma le opere preventive che stiamo pianificando e realizzando hanno il fine di scongiurare il più possibile gli eventi estremi e contrastare al massimo grado il rischio che si creino le condizioni per eventi catastrofali – commenta il Sindaco Roberto Briano che continua – In quest’ottica, consideriamo di fondamentale importanza la partecipazione del Comune di Altare al Progetto RICREA, iniziativa finanziata dal programma di cooperazione territoriale europea Italia-Francia Marittimo. Siamo l’unica realtà ligure a partecipare a questo importante progetto di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico ed anche l’ente più piccolo, ma ci crediamo fortemente e l’essere il primo comune ligure ad avere “in cantiere” la prossima sottoscrizione di un Contratto di Fiume è uno step importantissimo”.

Il programma RICREA vede come capofila la Provincia di Lucca e, tra gli aderenti, la Provincia di Grosseto, la Med Sea Foundation, il Département Var e il Comune di Alghero, oltre ovviamente al Comune di Altare.

Tra gli scopi principali perseguiti dal progetto vi sono: lo sviluppo di strategie per la mitigazione dei rischi alluvionali, l’applicazione di innovativi sistemi di monitoraggio tramite droni e studi idraulici puntuali e dettagliati. Elemento di particolare valore è lo studio e la realizzazione di un sistema di allarme per il fiume Bormida basato sull’installazione di parabole per la prevenzione delle piene.