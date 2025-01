Savona. Chissà cosa avranno pensato questa mattina (2 gennaio) i residenti di piazza Armando Diaz quando si sono ritrovati davanti ad un parcheggio alquanto creativo (per non dire alternativo) di una bicicletta. Il ciclo, senza una ruota, è stato letteralmente appeso ad un cartello di divieto posizionato poco prima della scala che porta in via Montegrappa.

“Uno stupido scherzo?”, “Un parcheggio alternativo?”, “Postumi della sbornia primo dell’anno?”…a voi lettori la sentenza.