Dalla musica agli eventi per i più piccoli insieme alla Befana: ecco cosa fare nel primo weekend del 2025

Savonese. Nel primo fine settimana del 2025 saranno tantissimi gli eventi per tutti i gusti e le età salutare l’arrivo del nuovo anno in tutto il savonese. A Borghetto c’è l’ultimo appuntamento della rassegna letteraria “Strenne di Natale”, ad Albenga appuntamento con un evento per i più piccoli con Pinocchio protagonista, mentre a Finale c’è il concerto di Emiliano Toso e ad Albisola una giornata di magia e divertimento. Inoltre non mancheranno gli appuntamenti a tema befana che chiudono le rassegne natalizie in tanti Comuni del savonese come Loano, Albenga, Andora e Finale Ligure. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

A BORGHETTO SI CHIUDE LA RASSEGNA STRENNE DI NATALE

Il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna “Strenne di Natale – Libri in compagnia di…”, aprirà il nuovo anno Sabato 4 gennaio alle ore 16 nella sala di Palazzo E.Pietracaprina a Borghetto, con Andrea Vitali, che tornerà a Borghetto S. Spirito per presentare il suo nuovo romanzo “Il sistema Vivacchia. I casi del Maresciallo Ernesto Maccadò” Edito da Garzanti. Una piacevole narrazione ambientata sul Lago Lario che vede un cognato nei guai, una lotta di potere, la fuga verso una nuova vita… e l’arrivo della prima radio.

L’ultimo romanzo dello scrittore bellanese è della serie che vede protagonista il maresciallo Ernesto Maccadò. In questa vicenda il carabiniere si gode qualche gustosa rivincita sugli sgangherati rappresentanti locali del regime. Alle prese con le proprie diffidenze nei confronti delle innovazioni tecnologiche, non sa decidersi se acquistare anche lui una radio nuova, che la moglie Maristella desidererebbe tanto e che è già arrivata in casa dell’appuntato Misfatti portando allegria e gioia di vivere. «Vedremo», va ripetendo il maresciallo, mentre è concentrato a dare una mano agli eventi affinché prendano la piega giusta quando il potere si fa violento e arrogante.

Qui i dettagli sull’evento

A FINALE IL CONCERTO DI EMILIANO TOSO

Emiliano Toso torna in Liguria Domenica 5 gennaio 2025, alle ore 20.30, all’Auditorium Santa Caterina di Finale Ligure con la prima tappa del Tour “Spirito Libero” del 2025. Un concerto esperienziale e immersivo a 432Hz dove la melodia del pianoforte si fonde con il suono del violino. Un’esperienza emozionante, coinvolgente e unica per sperimentare i benefici effetti su corpo e mente dei brani di Translational Music.

Il Tour “Spirito Libero” prende il nome dall’ultimo lavoro musicale di Emiliano Toso che conta 13 brani inediti con il magico violino della giovanissima Valentina Wilhelm e 6 brani rivisitati.

“Questo album è nato dalla semplicità di un incontro – spiega Emiliano Toso – Lo scorso anno, durante la giornata degli Spartiti alla Casa della Musica, ho incontrato Valentina, uno dei miei nuovi diamanti, giovani che hanno sentito forte il richiamo di questo progetto e lo stanno diffondendo ai loro coetanei. Da questa immediata sintonia con Valentina ed il suo meraviglioso violino, è nato in me il desiderio di comporre brani che fanno volare, una forte spinta verso l’alto. Come se il pianoforte creasse melodie sulla Terra e il violino mettesse le ali. Ogni brano è nato da questa semplicità, da un’ autenticità profonda che mi porta a descrivere con la musica la bellezza della Vita”.

Leggi qui le informazioni sulla concerto

GIORNATA DI MAGIA E DIVERTIMENTO AD ALBISOLA

L’anno nuovo ad Albisola Superiore partirà all’insegna della magia in compagnia dei personaggi della saga fantasy più amata di sempre. Organizzato dalla Pro Loco Borghi del Beigua APS, in collaborazione con il Consorzio la Piazza e con patrocinio e contributo dell’Assessorato al Turismo del Comune di Albisola Superiore, “Un Natale di Magia” sabato 4 gennaio dalle 10 alle 18 trasformerà il centro storico in località Capo in una grande scuola di magia a cielo aperto, con intrattenimento a cura degli animatori professionisti della rinnovata Contea del Falcone. Per un giorno i più noti professori di arti magiche della saga fantasy che ha fatto sognare grandi e piccini si daranno appuntamento ad Albisola, per accompagnare i piccoli apprendisti alla scoperta di tutti i segreti del mondo magico e trasformarli in veri e propri maghetti.

Con sei diverse postazioni d’intrattenimento, situate nelle piazzette e nelle vie del centro storico di Capo, si potrà partecipare a un percorso tra intrattenimento, giochi e laboratori d’apprendimento a tema magico. Si partirà con la cerimonia dello smistamento dove il vero cappello parlante assegnerà a ogni piccolo partecipante la propria casa d’appartenenza. Sarà quindi assegnata loro la propria personale bacchetta magica, con cui imparare a lanciare incantesimi di protezione dalle arti oscure. Con l’insegnate di erbologia si travaserà una vera mandragola per essere poi portata a casa e vederla crescere nel tempo. Si potrà cavalcare una scopa volante, per cimentarsi con gli amici maghetti nel magico sport del Quiddich. Saranno anche svelati i magici sistemi di sicurezza della banca Gobblin, per poi ricevere una moneta del mondo magico e aprire qui il proprio conto, ma solo dopo aver aperto il forziere per ammirare la rarissima e preziosissima pietra filosofale. Grandi e piccini potranno infine assaporare le “pozioni magiche” dei colori delle proprie casate, realizzate appositamente per l’occasione su ricette inedite create dagli esperti della AYB Academy, scuola di Bartending savonese.

Leggi qui le informazioni sull’evento

SI CHIUDE LA RASSEGNA LOANO CHRISTMAS

A Loano è aperto il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente in collaborazione con Fipe/Confcommercio Loano e con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Il 4 gennaio alle 17.45 in piazza Italia Gabriele Mago Gentile e Nicole Magolie saranno protagonisti del “Magic&Music Show Christmas Edition”. La simpatia e il talento del prestigiatore della TV Mago Gentile incontrano la straordinaria voce di Nicole Magolie tra trucchi sorprendenti, i più bei brani della tradizione natalizia e tanto coinvolgimento.

Il 5 gennaio alle 21 presso il convento di Monte Carmelo concerto di musica sacra con il Coro Polifonico Città di Loanodell’Associazione Musicale Loanese.

Il 6 gennaio 2025 alle 15 bambini e genitori si ritroveranno in piazza Italia per la Festa della Befana. Il pomeriggio è a cura di Vecchia Loano e di Pro Loco Loano.

Proseguono i festeggiamenti per i 20 anni del Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana con l’edizione 2024 di Racconti d’inverno, rassegna promossa dal Comune di Loano e organizzata dall’Associazione Compagnia dei Curiosi. Racconti d’inverno ospiterà il 5 gennaio alle ore 21, nella biblioteca civica “Antonio Arecco” in Palazzo Kursaal, la selezione territoriale del “Premio Alberto Cesa 2025” organizzato nell’ambito di Folkest, storico festival friulano. Attraverso le selezioni territoriali saranno scelti gli artisti che riceveranno in premio il diritto di esibirsi a luglio nelle serate finali di Folkest. La competizione vedrà in gara Riccardo Morandini, Pasticcio Meticcio e Mary Lou.

E volge al termine il calendario di eventi natalizi promosso dai commercianti dei “caruggetti orbi”. Il 4 gennaio 2025 si terrà la premiazione dei più bei disegni realizzati dai bimbi e imbucati nella “cassetta della posta” e la premiazione della “Lotteria scorretta” dello stesso Grinch. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook de “I caruggetti de Loa”.

Fulcro degli eventi natalizi di Loano sarà, come sempre, il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente in collaborazione con Fipe/Confcommercio Loano. Illuminate da magiche decorazioni, le casette di legno proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette e che quest’anno potranno contare su tante nuovissime golosità. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine. Il mercatino sarà aperto nei seguenti giorni: sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025 dalle 10 alle 19; lunedì 6 gennaio 2025 dalle 15 alle 19.

Per il programma completo degli eventi natalizi clicca qui

ALBENGA CHIUDE LA RASSEGNA DI EVENTI DELLE FESTIVITA’

Anche quest’anno il Natale di Albenga stupirà grandi e piccini attirando visitatori da vicino e da lontano. “Albenga s’illumina d’immenso” è diventato uno degli appuntamenti più attesi di Albenga entrando di diritto tra gli eventi più belli non solo della provincia di Savona, ma di tutta la Liguria.

04/12

Presentazione rivista scientifica “Disagio,devianza e criminalità”

Ore 16.00

Sala Don Balletto – Biblioteca Civica “S. Comanedi”

A cura dell’Ass.ne Cielo Aperto

06/12- 06/01

Mostra di plastici e diorami ferroviari

Tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00

Via Cesare Battisti 5

A cura dell’Ass.ne Modellismo Albenga APS

6/12

Apertura del “Villaggio di Natale”

Alle 16.00

Incontra Babbo Natale

Alle 17.00

Incredibile show di acrobatica aerea su una grande luna luminosa, gran finale magie di fuoco

Dalle 16.00

Piazza del Popolo

Nel Villaggio di Natale troverai anche lo stand con i Quartieri del Palio Storico di Albenga

(sarà possibile, anche, fare il tesseramento annuale)

6/12

Si accende “Albenga s’illumina d’immenso 2024”

Dalle 17.30

Light Christmas show itinerante con elfi magici, angeli di Natale, artisti su trampoli, giocoleria luminosa

Alle 18.30

Coro Sizohamba Gospel Choir da Genova Nervi

A seguire accensione delle proiezioni architetturali e della torre parlante

Piazza San Michele

Qui le informazioni sulla manifestazione

PINOCCHIO ARRIVA AD ALBENGA

Domenica 5 gennaio alle ore 15.30 uno spettacolo da non perdere adatto a grandi e piccini in Piazza del Popolo ad Albenga: Pinocchio illustrato da Collodi. Adattamento Amedeo Romeo e Pietro Fabbri. Regia: Amedeo Romeo e Pietro Fabbri. Scene Paola Ratto. Il costume di Pinocchio è di Emanuele Luzzati. Uno spettacolo ispirato a uno dei libri più conosciuti e letti della letteratura per l’infanzia, che è stato tradotto in moltissime lingue e proposto in innumerevoli versioni cinematografiche e teatrali.

Stiamo parlando di Pinocchio, il burattino, che salirà sul palco e, con l’aiuto di pupazzi e oggetti di scena, racconterà le sue avventure ai più piccoli: l’incontro con i due furboni del Gatto e la Volpe e con lo spaventoso pescecane, ci racconterà poi della bella Fata Turchina e dei buoni consigli del Grillo Parlante e di tutti gli altri personaggi della storia. Pinocchio avrà bisogno dell’aiuto di tutti per ricordare le molte avventure e i personaggi incontrati.

Lo spettacolo continuerà poi per le vie di Albenga alla ricerca della Fatina sui trampoli.

Qui i dettagli sull’evento

ANDORA SI ACCENDE PER GLI EVENTI DI NATALE

Il Comune di Andora chiude il calendario completo degli appuntamenti natalizi.

Sabato 4 Gennaio 2025 – Presepe Vivente nel Borgo Insigne di Duomo, dalle 14.30 alle 18.00. Il tradizionale appuntamento con la rappresentazione che anima i vicoli e le cantine del bellissimo borgo dai muri in pietra, alle spalle di Molino Nuovo di Andora, vedrà quasi cento figuranti rappresentare gli antichi mestieri oltre alla Santa Natività e all’arrivo dei Re Magi. Spazi street food ad offerta libera utilizzando il duomino, la moneta coniata per l’occasione. A cura del Comitato del Presepe Vivente di Andora.

– Rassegna Sguardi Laterali – Sergio Donna presenta la monografia “Statue di Torino” nelle sale affrescate di Palazzo Tagliaferro, alle ore 17.30. A cura di C|E Contemporary

5 Gennaio

Domenica 5 gennaio 2025 – Rassegna Musicale “Una Mare di musica” con Nando Rizzo, piazza Santa Maria alle ore 17.30.

Domenica 5 Gennaio 2025 – VISTA GUIDATA AL PATRIMONIO MINERALOGICO del Museo Luciano Dabroi a cura del DISTAV Università di Genova e dalla C|E Contemporary – 1° piano di Palazzo Tagliaferro dalle ore 15.00 alle 18.00. Ingresso libero

Domenica 5 gennaio 2025 – Christmas Inside” concerto con la corale di Santa Cecilia di Stellanello diretta da Don Stefano Caprile a cura della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria alle ore 21.00.

Lunedì 6 gennaio 2025 – La Befana vien dal mare – Porto Turistico di Andora. Ad Andora la Befana arriva dal mare e porta ai bimbi caramelle e cioccolata calda. Dalle ore 10.00 a cura dell’associazione Andora più.

Qui i dettagli sugli eventi

SI CHIUDE IL PROGRAMMA NATALIZIO DI FINALE

Ha avvolto per un mese intero tutti i rioni di Finale Ligure la magica atmosfera del Natale, con un ricchissimo calendario di eventi e iniziative pronte a coinvolgere tra luci, addobbi e momenti di pura emozione i cittadini e i sempre numerosi visitatori della perla della Riviera Ligure di Ponente. Dalla vigilia dell’Immacolata all’Epifania, in tutta la città oltre 40 eventi, distribuiti tra concerti, mercatini, spettacoli teatrali, manifestazioni per bambini e momenti dedicati alla tradizione, spaziando dall’arte alla musica, e per ogni età.

Sabato 4 gennaio torna in piazza Santa Caterina e Palazzo Ricci la manifestazione storica “natalizia” del Centro Storico del Finale, il “Dino da Nuxe” col dono da parte del Marchese Giovanni di un sacchetto di noci quale buon auspicio per l’anno nuovo con la possibilità di trovare una noce d’oro! La sera nel vicino Auditorium si terrà invece la premiazione dello Sportivo dell’Anno 2024 a cura della Polisportiva del Finale, dalle ore 21.

Domenica 5 gennaio appuntamento con le divertenti “Befaniadi” a Finalpia a cura dei Garosci de Pia, anticipando la conclusione di un mese intenso e ricco di appuntamenti che sarà ancora una volta col tradizionale “Cimento della Befana” di lunedì 6 gennaio organizzato come consuetudine dalla Compagnia di San Pietro nella Spiaggia dei Neri.

Per il programma completo clicca qui

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Si chiude il periodo delle festività e Asinolla, il parconatura di Pietra Ligure, prepara un altro weekend all’insegna di natura, animali e divertimento in famiglia e in compagnia.

Un lungo weekend dedicato alla festività dell’Epifania fino a lunedì 6 gennaio 2025.

Sabato 4 gennaio mattinata dedicata alla visita del parco e ai laboratori tematici, nel pomeriggio attività ludica con il mini pony Santiago e i cavalli, in un suggestivo percorso attraverso l’uliveto pianeggiante del parco.

A causa delle previsioni meteo sfavorevoli EpifanOlla è stata anticipata a sabato 4 gennaio alle ore 14: un ricco e divertente pomeriggio dedicato all’Epifania fino alle 16: caccia al tesoro, pignatta, il gioco della ragnatela e tanto altro.

Domenica 5 gennaio, invece, ultimo laboratorio dedicato all’Epifania e l’imperdibile appuntamento con “Cavalli in spiaggia” dalle 14 alle 17 presso la spiaggia delle barche di Pietra Ligure.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.