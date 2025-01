Dal consiglio regionale no al rigassificatore in Liguria, il PCI: “Ora tutti si prendono il merito”

Savona. “Ieri il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità una mozione, frutto della sintesi di due documenti portati in aula dalla maggioranza e dall’opposizione, contro il progetto di trasferimento della nave rigassificatrice Golar Tundra da Piombino a Vado Ligure. Il documento impegna ufficialmente la giunta Bucci a trasformare in atti concreti le ultime dichiarazioni in merito alla collocazione del rigassificatore nello specchio acqueo antistante Vado Ligure; il primo atto sarà esprimere al Governo la contrarietà delle istituzioni liguri”. Lo fa sapere, in una nota, il Partito Comunista Italiano – Federazione di Savona.

“Si tratta di un primo successo, frutto esclusivamente dell’impegno di comitati e associazioni che si stanno battendo con fermezza per proteggere il nostro territorio da speculazioni, intrallazzi affaristici e devastazioni ambientali. È merito delle migliaia di cittadine e cittadini che hanno partecipato con vivo interesse alle numerose iniziative di lotta, preoccupati per le ripercussioni sulla sicurezza e la vivibilità che un simile impianto, tanto inutile quanto pericoloso, avrebbe portato con sé – spiegano -. Abbiamo ancora nel cuore e nella mente le immagini delle migliaia di persone che hanno partecipato alle “catene umane” lungo le spiagge della riviera savonese per dire no a questo sciagurato progetto. Il Partito comunista italiano è sempre stato al fianco delle lotte di cittadini e comitati del savonese, esprimendo la più totale contrarietà al progetto, promuovendo incontri pubblici e dibattiti per informare la cittadinanza sui rischi del rigassificatore, partecipando con energia a tutte le manifestazioni svoltesi negli ultimi anni. Per questo motivo ci troviamo oggi a stigmatizzare le dichiarazioni bipartisan della politica locale: oggi tutti cantano vittoria, tutti si prendono il merito di questo risultato (che ribadiamo è soltanto un primo passo, l’ultima parola spetterà al Governo)”.

Aggiungono dal PCI: “La giravolta del centro-destra poi, è da premio Oscar. Fino a pochi mesi fa, in pieno “Toti-bis”, ci definivano con disprezzo quelli del “no” a tutto, contrari allo sviluppo del territorio. Commenti ironici, offensivi erano all’ordine del giorno. Poi, dopo la protesta popolare che ha portato oltre 15mila persone in spiaggia lo scorso luglio e soprattutto dopo l’inopinata caduta del Governatore Toti, ecco il cambio di rotta. Una scelta dettata unicamente dalla paura di perdere consenso, senza alcun programma serio in grado di garantire uno sviluppo sostenibile del nostro territorio. Anche il centro-sinistra non è esente da responsabilità, visto che come al solito ha dimostrato di non avere una posizione chiara e univoca. Se in Liguria il Partito Democratico ha dichiarato la propria contrarietà al rigassificatore, in Toscana il Governatore Giani – esponente di punta del PD locale – si è adoperato negli scorsi anni affinché il discusso impianto venisse collocato a Piombino. Ancora una volta riecheggia la solita domanda: da che parte stanno Schlein e soci?”.

“In conclusione, quali scenari si prospettano? Come detto, l’ultima parola spetta al Governo. Un esecutivo nel quale sono presenti esponenti che si dichiarano a favore del nucleare e delle fonti energetiche fossili, negazionisti climatici, paladini di mastodontiche (e costose) infrastrutture, e così via. Per questo occorre mantenere alta la guardia, nella convinzione che il pericolo non sia stato ancora definitivamente scongiurato. Il Partito comunista italiano prosegue la sua battaglia contro il rigassificatore e contro ogni nuovo impianto industriale il cui insediamento possa rappresentare una minaccia all’ambiente, alla vivibilità del territorio, alla sicurezza della popolazione e dei lavoratori. Il nostro plauso va alle donne e agli uomini che in questi anni si sono organizzati per far sentire la propria voce e contrastare questo assurdo progetto. La lotta continua”, concludono.