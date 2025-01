Corruzione in Liguria, archiviazione per Roberto Spinelli, la giudice: “Non sapeva dell’accordo tra il padre e Toti”

Liguria. Roberto Spinelli non voleva finanziare Toti né nessun altro partito, non sapeva dell’accordo corruttivo in corso tra il padre e l’ex presidente della Regione Liguria e addirittura era riuscito a bloccare all’insaputa del padre uno dei cinque finanziamenti al comitato Toti disposti da Aldo Spinelli attraverso altrettante società del gruppo.

Lo scrive la giudice Paola Faggioni nel decreto di archiviazione nei confronti Roberto Spinelli che era stato accusato di corruzione nella maxi inchiesta che aveva portato all’arresto fra gli altri del padre Aldo e di Giovanni Toti (che con Paolo Emilio Signorini hanno patteggiato la pena per corruzione lo scorso 18 dicembre).

Erano stati gli stessi pm Luca Monteverde e Federico Manotti a chiedere l’archiviazione alla luce degli accertamenti della Guardia di finanza, delle testimonianze emerse nel corso dell’inchiesta e anche della documentazione portata dai difensori di Spinelli, Andrea Vernazza e Alessandro Vaccaro.

Tra queste gli scambi di comunicazioni con l’allora direttore finanziario della Spininvest, che dimostrano che il padre Aldo aveva dato ordine di effettuare i finanziamenti all’insaputa del figlio che, quando l’aveva scoperto, aveva cercato di bloccarli, riuscendo a fermare in concreto solo il finanziamento da 10mila euro da parte di Spininvest, la società finanziaria che detiene la maggioranza delle azioni del gruppo Spinelli.

Lo stesso Roberto Spinelli nell’interrogatorio davanti alla gip Paola Faggioni aveva sottolineato come lui venisse “a sapere di queste cose successivamente. Mio padre ormai non mi diceva più dei finanziamenti perché io gli avevo detto che non ne volevo più sapere perché non volevo finire sui giornali e non finire in un’aula di un tribunale”. E “dei finanziamenti lo sapevo poi a posteriori dall’amministratore finanziario quando poi venivano fatti”.

L’altra accusa riguardava l’interessamento di Roberto Spinelli rispetto a Punta dell’Olmo. Secondo l’accusa iniziale Roberto Spinelli avrebbe chiesto a Giorgio Sacchi, rappresentate legale dell’Alberto Sacchi Costruzioni di Savona, incaricata dei lavori, di presenziare alla cena di finanziamento di Toti ‘schermando’ così lo stesso Roberto Spinelli. Ma dalla testimonianza dello stesso Sacchi ai pm è emerso che al contrario Roberto Spinelli disse a Sacchi che lui alla cena elettorale non sarebbe andato e che se Sacchi voleva partecipare “lo avrebbe dovuto fare a titolo personale e non come Punta dell’Olmo”. E infatti la cena elettorale a cui partecipò non gli venne mai rimborsata da Roberto Spinelli: “Aveva detto così a mia sorella, contabile dell’azienda e molto rigida nelle spese, in modo da non dover discutere con lei” aveva spiegato ai pm.

La giudice Paola Faggioni, che a settembre aveva revocato per Roberto Spinelli, la misura interdittiva dalla direzione delle aziende di famiglia, scrive nel decreto di archiviazione che “dalle risultanze investivative è emerso che per tutto il tempo dell’indagine l’unico referente di Giovanni Toti per tutte le questioni afferenti ai finanziamenti era Aldo Spinelli e non Roberto Spinelli” e che c’è il dubbio sul fatto che Spinelli junior avesse “piena consapevolezza del patto corruttivo tra Toti e il padre Aldo Spinelli” visto che molto probabilmente quest’ultimo “dribblava” il figlio.

Per questo accoglie la richiesta di archiviazione del pm e chiude la vicenda giudiziaria di Roberto Spinelli.

“Sono soddisfatto – commenta Roberto Spinelli – perché con questo provvedimento si chiude una vicenda che mi ha ingiustamente coinvolto e che, per tanti mesi, mi ha esposto ingiustamente a una gogna mediatica senza che io o le società coinvolte avessimo mai commesso alcunché di illecito”.