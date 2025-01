Corruzione in Liguria, Aldo Spinelli ricorre in Cassazione contro il patteggiamento

Liguria. La mossa dei legali di Aldo Spinelli, gli avvocati Andrea Vernazza e Alessandro Vaccaro, è contenuta nelle 13 pagine (26 compresi gli allegati) di ricorso alla Corte di Cassazione contro il patteggiamento che pur avevano sottoscritto della pena di 3 anni e 2 mesi per corruzione.

Ora che l’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha patteggiato la sua pena, i difensori dell’imprenditore 85enne provano a scaricare un po’ di più la responsabilità sull’ex governatore che in qualità di pubblico ufficiale avrebbe ‘indotto’ Spinelli a fare quanto da lui richiesto, non con le minacce certo, ma con una sorta di convincimento.

La chiamano in gergo tecnico “concussione criptica” e la spiegano così: “Si tratta, in estrema sintesi, della forma più insidiosa della condotta illecita di un pubblico ufficiale – scrivono i legali nel ricordo nella quale il pubblico ufficiale non si rapporta con il privato con il quale viene ad intrattenere rapporti in termini autoritativi, bensì instaura un rapporto all’apparenza amichevole finalizzato, comunque, a conseguire indebiti vantaggi in virtù del proprio ruolo”.

Non di corruzione di tratterebbe bensì di ‘concussione’ per induzione, reato che prevede una pena dai 6 ai 10 anni per il pubblico ufficiale e di una pena ben più lieve, fino a 4 anni per il privato perché – ed è questa la differenza con la corruzione – i due non sono in posizione di parità, ma il privato è di fatto in posizione sottomessa.

E questo sarebbe accaduto proprio per le condizioni psichiche di Aldo Spinelli, condizioni di “deficit cognitivo” che gli avvocati avevano fatto mettere nero su bianco dalla consulenza psichiatrica commissionata ai medici legali Marco Lagazzi e Alice Natoli . (Genova24 ne aveva parlato in dettaglio in questo articolo).

In sostanza Aldo Spinelli sarebbe una persona fragile e caratterizzata da un eccesso di empatia che lo spinge ad aiutare chi si rivolge a lui. Nel ricorso si fa un riferimento sia a Giovanni Toti sia a Paolo Signorini, ma nel dettaglio del ricorso i legali fatto esplicitamente riferimento all’ex Governatore per i capi di imputazione che riguardano la vicenda di Punta dell’Olmo.

Gli avvocati sostengono che era stato Toti di sua iniziativa a offrirsi di dare una mano per trasformare la spiaggia da pubblica a privata “nonostante tale circostanza non fosse mai stata avanzata dalla società Punta dell’Olmo – scrivono Vernazza e Vaccaro – e anzi fosse stata considerata giuridicamente impercorribile”. E “analoghe considerazioni possono essere fatte per la questione del complesso immobiliare Punta dell’Olmo ove Toti riferisce, falsamente, durante una telefonata, di aver risolto la questione del piano Casa di Celle Ligure quando, invece, alcun interessamento gli era stato richiesto da parte del privato né vi era stato alcun avanzamento della pratica al momento in cui si colloca la predetta telefonata”.

Non si tratta – sostengono i legali – di “corruzione impropria” perché “impulso e offerte nascono dal pubblico ufficiale (Toti, ndr) senza alcuna richiesta da parte del privato”.

Il ricorso entra nel merito anche di due altri aspetti della sentenza del gip Matteo Buffoni, una delle riguarda l’occupazione abusiva dell’area ex Carbonile. In questo caso viene contestata la corruzione propria nei confronti dell’ex presidente del porto in quanto lui non avrebbe avuto nessuna autorità su quell’area di proprietà di Enel.

Ora non resta che attendere cosa deciderà la Cassazione i cui tempi sono piuttosto lunghi, ma visto che il ricorso sembra entrare “nel merito” dei fatti, non sembra affatto scontato che possa essere accolto. Ma proprio i tempi potrebbero essere la ragione di una decisione – quella di ricorrere contro un patteggiamento sottoscritto – che suscita qualche perplessità tecnica al nono piano di Palazzo di giustizia.

L’età di Spinelli e il fatto che in questo modo prima di un anno la sentenza del patteggiamento del 18 dicembre non sarà definitiva potrebbe essere tutto sommato solo un modo per “dilatare i tempi” per consentire all’anziano imprenditore di poter condurre ancora per qualche tempo (dopo i tre mesi ai domiciliari) una vita da uomo libero senza le “prescrizioni” che certamente il tribunale di sorveglianza gli imporrà con l’affidamento in prova ai servizi sociali, a cominciare dal divieto di espatrio che gli farebbero dire addio per oltre tre anni ai tanto amati viaggi a Montecarlo.