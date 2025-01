Tre gol per dimenticare la sconfitta di tre anni fa: la Genova calcio batte il Pietra e vince la fase regionale di Coppa Italia

GENOVA CALCIO 3 (7′ Riggio, 59′ Oliveri, 90+2′ Petracca) vs PIETRA LIGURE 1 (68′ Rovere)

90+5′ Finisce qui! Vince la Genova Calcio.

90+2′ La chiude Petracca! Tris della Genova Calcio con la rete del numero 9 che riceve il cross basso di Previtali e trasforma. La coppa è biancorossa.

90′ Cominciano ora i cinque minuti di recupero.

84′ Messo giù Borlotti, entra nella lista degli ammoniti Previtali.

82′ Gasco ferma la ripartenza di Petracca, che in quanto a capacità fisiche non è secondo a nessuno. Ammonito il difensore del Pietra.

79′ Forze fresche per Mazzocchi: entra in campo Brunozzi.

78′ Punizione di Sancinito deviata dalla barriera, corner per un Pietra all’arrembaggio.

74′ Parata super di Dondero! Cross morbido dalla trequarti di Castiglione, sul secondo palo il colpo di testa di Dominici si stampa sul portiere biancorosso.

73′ Peso e centimetri nell’attacco biancoceleste: entra in campo Dominici, l’uomo che ha siglato il gol dell’1-0 in campionato. Termina dunque la partita di Gianmarco Insolito.

71′ Cross tagliato di Castiglione respinto nella zona di Rovere, il 10 non colpisce bene e il pallone termina abbondantemente sul fondo. Ma è un Pietra che adesso riceve anche l’imponente spinta dei suoi tifosi.

69′ Finisce la serata di Odasso. Cocco sceglie di modificare il centrocampo inserendo Castiglione.

68′ Accorcia le distanze il Pietra! I biancocelesti trovano spazio nella difesa avversaria, Faedo allarga per Rovere che da posizione leggermente defilata incrocia sul secondo palo e sigla il 2-1. Partita nuovamente in bilico.

64′ Doppia mossa per Cocco: fuori Lorenzo Insolito e Lufi, in campo Faedo e Giraudo. Cambia anche Mazzocchi, inserendo Previtali al posto di Bigini.

61′ Aumenta decisamente il nervosismo in campo dopo che Cavalli è rimasto a terra. Ammonito Sancinito.

59′ Raddoppio della Genova Calcio! Azione da manuale dei biancorossi con il cross basso di Guiffrey verso Oliveri. Il 10 anticipa tutti e trafigge Vernice, 2-0 per la squadra di Mazzocchi.

57′ Destro a incrociare di Cavalli, deviazione e giro dalla bandierina. Sul corner, però, nessun pericolo per i biancocelesti.

55′ Lato Pietra: accelera le operazioni di riscaldamento Faedo. Pronta dunque un’arma in più in fase offensiva.

51′ Insidioso il mancino dalla distanza di Tagliavacche, pallone che termina fuori di poco.

48′ Ha piovuto incessantemente tra primo e secondo tempo, ora invece le condizioni metereologiche sono migliorate.

Si riparte con un cambio: fuori Riggio, dentro Maisano. Il 5 biancorosso sembra che non sia stato bene nell’intervallo. Utilizza così la seconda sostituzione la Genova Calcio.

Secondo Tempo

45+1′ Sviluppo del Pietra interrotto dal duplice fischio del direttore di gara. Il primo tempo si spegne dunque sull’1-0, decide la rete di Riggio.

44′ Schema interessante dei biancocelesti: punizione morbida di Sancinito, sponda di Sogno e destro di Rovere che si spegne in out.

41′ Cross dalla sinistra intercettato da Lufi, sfera che arriva dove calcia di prima intenzione Cavalli: nessun pericolo per Vernice.

36′ Colpisce ancora Sogno da posizione defilata: tiro debole ma comunque insidioso, Dondero mette fuori.

35′ Biancocelesti due volte vicini al pari: prima il sinistro di Gimmy Insolito deviato in angolo, poi il colpo di testa di Sogno che termina alto.

33′ Occasione per il Pietra, ma il filtrante di Rovere per Insolito è troppo lungo, esce e blocca Dondero. Ai biancocelesti sta mancando la precisione nei passaggi, nonostante ora il possesso palla sia prevalentemente della squadra di Cocco.

27′ Scappa via Rovere sulla sinistra, entra in area e finisce a terra. Secondo l’arbitro non c’è nulla, giallo per simulazione al capitano biancoceleste.

24′ Fuori ma non di molto la punizione di Sancinito sul centro-sinistra, a poco più di venti metri dalla porta di Dondero. Il 4 conserva lo status di giocatore pericoloso sulle palle inattive, oltre a essere il calciatore chiave del Pietra secondo Mazzocchi.

21′ Seconda ammonizione della partita: cartellino giallo per Petracca.

19′ Costretto ad una sostituzione Mazzocchi: si è fatto male Tripi, al suo posto Guiffrey.

17′ Entrata fallosa di Riggio su Sogno, cartellino giallo per l’uomo che sta decidendo la gara.

16′ Destro da lontanissimo di Gimmy Insolito, sfera abbondantemente sopra la traversa.

13′ Diventa un fattore anche il vento, che ora soffia più forte, nella direzione in cui sta attaccando la Genova Calcio.

10′ Avanzata di Borlotti, steso nei pressi del lato corto dell’area di rigore: punizione interessante per il Pietra, arrivano i saltatori. Intanto piove con maggiore insistenza al Chittolina.

7′ Genova Calcio avanti! Corner biancorosso che arriva al limite dell’area, conclude al volo Riggio e trova l’1-0. Il tiro del trentasettenne è stato anche sporcato da una deviazione biancoceleste, traiettoria imprendibile per Vernice.

6′ Si sta sfruttando molto il lato opposto rispetto alle panchine. Per il Pietra dunque più attivi Borlotti e Insolito, nella Genova Calcio Tripi e Volgger.

4′ Calcia al volo Odasso, dalla mattonella dei venti metri: palla sul fondo.

3′ Intanto segnaliamo che ha quasi smesso di piovere, scende solo qualche goccia.

1′ Palla persa da Sancinito, prova a ripartire Maresca che conclude dalla distanza. Pallone lontano dalla porta biancoceleste.

Comincia la finale! Primo possesso per il Pietra.

Primo Tempo

Rispetto a qualche minuto fa sembra essere diminuita l’intensità della pioggia. Speriamo dunque che le condizioni migliorino durante il pomeriggio.

Nel Pietra panchina per Dominici, l’uomo che ha deciso il confronto diretto in campionato del 17 novembre. Tra le file dei biancorossi invece spicca l’esclusione dall’undici titolare di Fernandes, giocatore da 8 reti in questa stagione.

Le formazioni ufficiali:

Genova Calcio: 1 Dondero, 2 Cavalli, 3 Tripi, 4 Maresca, 5 Riggio, 6 Boero, 7 Bigini, 8 Tagliavacche, 9 Petracca, 10 Oliveri, 11 Volgger. A disposizione di mister Mazzocchi: 12 Turone, 13 Guiffrey, 14 Previtali, 15 Petitti, 16 Ottonello, 17 Brunozzi, 18 Di Gennaro, 19 Maisano, 20 Fernandes.

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Gasco, 3 Pili, 4 Sancinito, 5 Odasso, 6 Lufi, 7 Gianmarco Insolito, 8 Lorenzo Insolito, 10 Rovere, 11 Sogno, 3 Borlotti. A disposizione di mister Cocco: 12 Duberti, 9 Dominici, 14 Faedo, 15 Giraudo, 16 Guaraglia, 17 Aicardi, 18 Castiglione, 19 Franco, 20 Gibertini.

Vado Ligure. Dentro la calza della befana, in questo piovoso 6 gennaio, c’è una coppa da alzare al cielo: al “Chittolina” si disputa la finale della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza. Genova Calcio e Pietra Ligure sono le due squadre giunte all’atto conclusivo della competizione e in palio, oltre a un trofeo, c’è l’accesso alla fase nazionale. Insomma, oltre alla gloria di poter vincere la coppa, anche un’ulteriore via verso il sogno Serie D.

Per la Genova Calcio di Paolo Mazzocchi anche la possibilità di vendicare la sconfitta di tre anni fa, contro la Fezzanese. Ma ad affrontare questa gara con una condizione di salute migliore è senz’altro il Pietra di Matteo Cocco. I biancocelesti hanno trovato continuità e sono terzi in campionato. Per i biancorossi, invece, gli ultimi due mesi sono stati complicati e hanno portato all’esonero di Beppe Maisano e al penultimo posto in classifica. Ma questa è una finale: conteranno i dettagli e la concentrazione dovrà essere massima.