Continuità Cairese, Nappi: “Oggi ascia invece del fioretto, Turone? Devastante, solo qualche tocco in meno”

La Cairese pareggia 1 a 1 contro il Saluzzo e sale a quota 31 punti in classifica. Mister Marco Nappi si tiene stretto il pareggio contro i granata piemontesi. Nel primo tempo e a inizio ripresa gli avversari si sono fatti preferire, ma dal 60′ in poi la Cairese, oltre al goal di Oubakent, ha sfruttato seppur parzialmente la superiorità numerica andando vicino due volte al raddoppio, con Turone e con Gargiulo.

“Oggi è stata la classica partita da Serie D – esordisce Nappi -, un match sporco e combattuto. Siamo stati bravi a lasciare da parte il fioretto e a sfoderare l’ascia contro una formazione combattiva. Era difficile fraseggiare anche per le condizioni del campo, ma ci abbiamo provato”.

Sta crescendo di partita in partita il centrocampista Turone. Oggi tantissimi palloni recuperati, ha costruito l’azione da cui è scaturito il goal ed è andato vicinissimo alla marcatura personale. “Turone è devastante – racconta l’allenatore -, gioca sempre al massimo e recupera un sacco di palloni. Deve migliorare imparando a fare un tocco in meno”.

Delle sette partite che hanno risollevato la squadra, Nappi non ha dubbi su quali siano le più significative per spiegare come deve essere la sua Cairese: “Scelgo le partite decise negli ultimi minuti, dove la squadra ha dimostrato di non voler mollare mai. I valori tecnici e tattici sono importanti ma quello che conta di più è lo spirito con cui si scende in campo”.

Guardare in alto è sempre stato il mantra del mister, anche quando sembrava che la squadra dovesse sudare oltremodo per mantenere la categoria, ora invece che i playoff sono distanti 6 punti la squadra può affrontare le gare in modo più spensierato: “Lo ribadisco che per me la salvezza non è un obiettivo. Sono sempre stato abituato a guardare in alto. Da giocatore puntavo alla Serie A e anche come allenatore voglio fare il massimo. Ora i playoff sono distanti, ma la mia squadra deve puntare sempre in alto. La salvezza sarà poi una conseguenza”.