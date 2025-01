Conti svuotati con la scusa di un “bonifico sospetto”: due persone truffate nell’albenganese

Albenga. “Ha effettuato lei questo bonifico da 40mila euro? No? Allora si rechi subito nella sua filiale e, nel frattempo, trasferisca tutto il saldo su questo IBAN temporaneo, in attesa che tutto si risolva”. Inizia così, con una semplice chiamata, una delle truffe telefoniche che sempre più spesso stanno colpendo diversi cittadini.

In questi giorni, ad Albenga, due persone sono cadute nella trappola, inviando rispettivamente 12 e 17mila euro ai malviventi. Le due vittime, convinte dalla telefonata dei truffatori, hanno trasferito le somme di denaro su un IBAN temporaneo. Ma come funziona la truffa?

Il modus operandi dei truffatori è ben collaudato: fingendosi operatori bancari, i truffatori iniziano chiedendo alla vittima se ha effettuato un bonifico, che ovviamente è inventato, ma usato per seminare sospetto e paura. Quando la persona risponde di non aver fatto alcun bonifico, scatta la truffa: le viene chiesto di trasferire urgentemente tutto il saldo su un IBAN temporaneo “in attesa che tutto si risolva”.

Nel frattempo, la vittima viene anche invitata a recarsi in filiale per “completare la procedura”.

I truffatori sono abili, tanto da riuscire a far sembrare tutto molto convincente, e spingere le vittime a non dubitare. La rapidità dei bonifici istantanei (oggi sempre più diffusi) e la capacità dei truffatori di indurre le persone a fare operazioni senza riflettere rendono ancora più difficile fermare queste frodi.

Per proteggersi, è importante non agire d’impulso. Se ricevete una telefonata simile, non trasferite mai soldi senza aver prima verificato la situazione. Se avete dei dubbi, segnalate immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine.