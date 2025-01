Savona. La Provincia di Savona ha celebrato, per la prima volta, la Giornata della Memoria con una seduta straordinaria e solenne del Consiglio Provinciale, denominata “Consiglio della Memoria”, presso la Sala del Consiglio della Provinci in occasione degli 80 anni dalla Liberazione.

L’iniziativa ha voluto ricordare le vittime dell’Olocausto e delle persecuzioni perpetrate dal regime nazista, ribadendo l’impegno delle istituzioni nel preservare la memoria storica e nel promuovere i valori di pace, tolleranza e rispetto dei diritti umani.

La Provincia di Savona ha voluto istituire questa speciale seduta consiliare per creare un’occasione di riflessione condivisa e per sottolineare il ruolo cruciale delle istituzioni nel sensibilizzare la cittadinanza su temi di importanza storica e sociale.

Dopo le orazioni commemorative del Presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri e del Presidente ANED Simone Falco è seguita la testimonianza diretta e personale riportata nella lettera originale scritta dalla sorella di un deportato savonese, letta pubblicamente per l’occasione dalla moglie di un uomo deportato nello stesso rastrellamento e la proiezione di un video commemorativo, realizzato con immagini dei viaggi della memoria promossi dall’ANED e dagli istituti scolastici superiori del territorio.

Presenti le massime autorità del territorio, tra cui Consiglieri Regionali e Provinciali, i Sindaci savonesi, i Rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’ISREC, dell’ANPI e di tutte le Associazioni Combattentistiche locali.

Durante questa giornata, un gremito Consiglio Provinciale, onorato dalla presenza delle più alte Autorità, dei Rappresantanti delle Forze dell’Ordine e di moltissimi Sindaci, si è unito in un momento di riflessione, con interventi toccanti e di grande ispirazione.

“La memoria, ci è stato ricordato, non è solo un tributo al passato, ma una guida per affrontare le sfide del presente. Combattere contro l’intolleranza, il razzismo e ogni forma di discriminazione è il modo più autentico per onorare i sacrifici di chi, con coraggio, si è opposto all’odio e alla tirannia. Tutti gli ospiti, con i loro emozionati ed emozionanti interventi – il commento della Provincia -, ci hanno richiamato alla responsabilità di tramandare la memoria alle nuove generazioni, per costruire ponti di pace e solidarietà. Il richiamo è stato infatti unanime e sentito: l’odio e l’indifferenza sono virus ancora presenti, come dimostrano i conflitti e le discriminazioni che riempiono le cronache di ogni giorno. Come Istituzioni e come Cittadini, abbiamo il dovere di impegnarci per una società che sia baluardo di giustizia, libertà e rispetto per ogni essere umano”.

Il Presidente Olivieri ha dichiarato: “La Giornata della Memoria è un monito perenne per ricordare le tragedie del passato e per promuovere una cultura basata sul rispetto e sulla dignità umana. Questo “Consiglio della Memoria” vuole rappresentare un momento di riflessione collettiva, non solo per commemorare, ma anche per rinnovare il nostro impegno a costruire un futuro migliore, libero dall’odio e dalla discriminazione”.

Il presidente di Aned, Simone Falco in conclusione del suo lungo intervento ha detto: “Della nostra provincia, da Savona, da Finale, dalla Valbormida furono circa 2500 gli uomini e le donne derportati, più della metà non fecero ritorno. Vorrei concludere questo mio intervento ricordando due testimoni che hanno raccontato per oltre mezzo secolo le loro vicende a migliaia di studenti liguri e non solo: la prima è Liliana Millu nel ventennale dalla sua scomparsa, il secondo è stato Aldo Marostica l’ultimo sopravvissuto della nostra sezione e scomparso a dicembre 2021 dove nella sua testimonianza: la dignità, il dovere di testimoniare, coltivare la storia e diffondere la memoria”.

Nella giornata di oggi, lunedì 27 gennaio, il sindaco di Alassio Marco Melgrati, insieme al consigliere regionale e consigliere comunale Rocco Invernizzi, e all’assessore comunale e consigliere provinciale Franca Giannotta, ha presenziato alla Seduta Solenne del Consiglio della Provincia di Savona in occasione della commemorazione del Giorno della Memoria, in concomitanza con l’80° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

“Nel periodo in cui sono stato consigliere regionale – ha dichiarato il sindaco Marco Melgrati – ho visitato Auschwitz e Birkenau, vedendo con i miei stessi occhi, nel corso di un’esperienza agghiacciante ma che ogni persona dovrebbe fare nella propria vita, l’orrore di una delle pagine più buie della storia, che dobbiamo fare in modo non si ripeta mai più. Nel corso di quel viaggio ho avuto anche l’opportunità di visitare la fabbrica di Oskar Schindler, dove, al contrario, è testimoniata la vita di un uomo che mise a rischio la propria vita per salvare i suoi dipendenti ebrei dai campi di sterminio. Un uomo che, come altri insieme a lui, Giusti tra le Nazioni, non si voltò dall’altra parte e sarà sempre un modello e un esempio che deve ispirare le nuove generazioni a operare per il bene comune e la giustizia”.

Nella mattinata odierna, si è inoltre tenuta una cerimonia commemorativa ad Alassio, dinanzi alle “Pietre della Memoria” posizionate due anni fa presso il Monumento ai Caduti a ricordo dei deportati che ebbero come ultima dimora o luogo di arresto la città di Alassio. Si tratta di Palmira Colonna ed Elena Levi – madre e figlia- arrestate ad Alassio il 15 aprile 1944, deportate, la madre deceduta ad Auschwitz, la figlia sopravvissuta; Roberto Wollisch, arrestato ad Alassio il 15 aprile 1944, deportato e deceduto a Buchenwald; i coniugi Rosetta Fubini e Teodoro Sacerdote, arrestati ad Alassio il 15 aprile 1944, deportati e deceduti ad Auschwitz; Pia Bachi, arrestata ad Alassio il 7 dicembre 1943, deportata e deceduta ad Auschwitz; Amelia Josz, arrestata ad Alassio il 15 aprile 1944, deportata e deceduta ad Auschwitz il 30 giugno 1944. La commemorazione di questa mattina è stata organizzata da Anpi Sezione Alassio-Laigueglia e da ANED Savona-Imperia, con la partecipazione di una rappresentanza dell’Istituto Giancardi Galilei Aicardi composta dagli studenti che hanno svolto la ricerca dedicata agli ebrei arrestati ad Alassio, e del presidente del Consiglio Comunale di Alassio Fabio Macheda.

Le iniziative dedicate agli studenti di Alassio per commemorare il Giorno della Memoria proseguiranno con un incontro in programma lunedì 3 febbraio alle ore 9.30 presso la Biblioteca Civica di Alassio con l’onorevole Emanuele Fiano, componente del Comitato Nazionale ANED e presidente del Comitato scientifico della Fondazione Fossoli, e con uno spettacolo teatrale – in programma nella mattinata di giovedì 6 febbraio presso l’ex Chiesa Anglicana – dedicato ad Andrea Schivo, riconosciuto come Giusto tra le Nazioni. In occasione del Giorno della Memoria, la Biblioteca Civica di Alassio ha come da tradizione predisposto l’acquisto di materiale documentale nuovo inerente alla tematica in oggetto, la promozione della lettura con raccolta mirata di libri sia di saggistica che di narrativa) e letture animate nei giorni precedenti e successivi alla data del 27 gennaio.