Concorso di Eloquenza organizzato dal Lions Club Spotorno Noli: una frase dell’ex presidente Pertini il tema di quest’anno

Spotorno/Noli. Come di consueto al rientro dalle vacanze natalizie il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio si rivolge alle scuole superiori del territorio provinciale per riproporre il tradizionale Concorso di Eloquenza.

“Al momento non è ancora stata fissata una data per il suo svolgimento in quanto il Concorso, organizzato anche in altre città del territorio del Distretto lionistico 108ia3 (Liguria/Piemonte) prevede una finale distrettuale e quindi è saggio concordare tempi e modi con le altre realtà territoriali – spiega Antonio Rovere, referente marketing Lions Spotorno Noli Bergeggi Vezzi P. -. Ma mi premeva, in quanto coordinatore di questa iniziativa anche a livello distrettuale, illustrare anzitempo al pubblico dei media il tema scelto per quest’anno: una frase del Nostro Presidentissimo Sandro Pertini, a pochi giorni dal gesto sconsiderato e folle dei ‘soliti ignoti'”.

“Spiace rilevare che non ho sentito molte reazioni dalle forze politiche, se non quella purtroppo Isolata del Partito Comunista Italiano, che ha definito il gesto dettato da ‘inciviltà, stupidità e ignoranza’. E questo proprio nell’anno in cui Pertini, dopo essere stato ricordato a novembre con uno spettacolo al Teatro Chiabrera e una serie di incontri storico-giuridici e musicali-artistici, sarà oggetto di un tributo atteso da anni: la realizzazione di un museo multimediale, definito “della memoria”, da realizzarsi all’interno della storica mansarda di 40 mq abitato da Sandro e Carla anche durante l’incarico presidenziale in quel di Roma”.

“La frase scelta quest’anno per il Concorso recita: ‘I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo’ Sandro Pertini (tratto dal messaggio di fine anno agli Italiani 1978): esempi e valori che pare non siano stati alla base del comportamento degli ignoti autori del gesto. Ci auguriamo che gli insegnanti traggano spunto da questa frase per far riflettere i giovani sul tema”, conclude Rovere.