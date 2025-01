Con lo stop al gas russo arriva la stangata: bollette e aumenti, le famiglie liguri spenderanno 912 euro l’anno in più

Liguria. Il 2025 si è aperto con notizie non buone dal punto di vista delle utenze domestiche. Su tutto il comparto energetico, infatti, sono attesi rincari a causa delle mutate condizioni geopolitiche continentali e globali, con la recente decisione da parte del governo ucraino di stoppare definitivamente e completamente il flusso di gas russo in transito nel paese diretto in Europa e quindi anche in Italia. Una situazione che non dovrebbe mettere a rischio l’approvvigionamento energetico – la nostra dipendenza da gas russo è stata notevolmente ridotta in questi anni – ma che sicuramente avrà un impatto notevole sui costi di tutta la filiera. Utilizzatori finali – noi – compresi. Anzi, soprattutto.

Dopo i recenti rincari già stabiliti nei mesi scorsi da Arera – Autorità di regolazione per energia reti ambiente – è infatti previsto che nelle prossime settimane il borsino energitico salga ancora. Secondo quanto anticipato dalla stessa autorità già nel prime trimestre si avranno rincari oltre il 18%, con un aumento annuo del 30% sia per la luce che per il gas. Questo contesto potrebbe quindi determinare un aumento generalizzato dei costi nei beni di consumo con aggravio di spesa per le famiglie italiane calcolato mediamente in 912,20 euro annui complessivi in più. Solamente le bollette potrebbero rincarare mediamente di 250-300 euro. Per un’impresa media l’aumento potrebbe essere di 30 mila euro l’anno.

I dati riguardano il regime di maggior tutela ma l’andamento degli aumento dovrebbe viaggiare in parallelo anche per il mercato libero, anche se si spera una “autoregolazione” al ribasso, come appunto il mercato libero – almeno sulla carta- dovrebbe garantire. Il servizio di maggior tutela riguarda 3,4 milioni di clienti considerati “vulnerabili”, ovvero quelli con più di settantacinque anni di età, che ricevono bonus sociali o che hanno disabilità.

Al contempo, secondo quanto riportato da AdKronos, secondo gli analisti di Facile.it la stima è che, per una famiglia tipo nel mercato libero, il rincaro sarà di 272 euro tra luce e gas, con una spesa complessiva che arriverà a 2.841 euro, rispetto agli attuali 2.569 euro (+11%). L’analisi è stata realizzata prendendo in considerazione l’andamento degli indici Psv e Pun negli ultimi 12 mesi (dicembre 2023 – novembre 2024) e le previsioni elaborate dall’European energy exchange (Eex) per i 12 mesi successivi, a parità di consumi e altre condizioni economiche che gravano in bolletta. Nello specifico, il Pun, l’indicatore del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, secondo le previsioni aumenterà del 30% passando da un valore medio di 0,11 euro/kWh a 0,14 euro/kWh, mentre il Psv, il punto di riferimento per determinare il prezzo del gas naturale all’ingrosso in Italia, salirà del 28%, da 0,38 euro/smc a 0,48 euro/smc.