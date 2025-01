Commercio su aree pubbliche, Anva-Confesercenti Liguria: “Appello per il rinnovo delle concessioni”

Liguria. Il rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, soprattutto per i mercati e le fiere, è un tema che sta sollevando numerose preoccupazioni tra le associazioni di categoria.

Anva-Confesercenti, rappresentata dal presidente regionale Giulio Rossi, si è fatta sentire sulla questione, sollevando dubbi e proponendo soluzioni in merito al rinnovo delle migliaia di concessioni scadute. La situazione attuale, definita da Rossi “irrisolta”, è una delle principali problematiche per il settore commerciale italiano, che sta affrontando una serie di difficoltà a causa della crisi economica e della scarsità di operatori nei mercati.

Secondo Anva-Confesercenti, le concessioni scadute potrebbero essere rinnovate qualora i Comuni applicassero correttamente le disposizioni previste dalla legge 30 dicembre 2023, n. 214, come indicato nell’art. 11. Nonostante le preoccupazioni sollevate dal Presidente della Repubblica riguardo ad un possibile contrasto con la normativa europea, Anva ritiene che la situazione del settore possa giustificare il rinnovo. Infatti, a causa del progressivo “spopolamento” dei mercati e delle fiere, legato alla crisi, le concessioni non rappresentano più una risorsa scarsa. In altre parole, non ci sarebbe alcuna ragione per vietare il rinnovo delle concessioni, considerando la disponibilità di spazi e la situazione del mercato.

Un appello per il ruolo delle Regioni nel rinnovo delle concessioni

Un punto centrale delle osservazioni di Anva-Confesercenti riguarda le linee guida che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) dovrà adottare per regolamentare i futuri rinnovi delle concessioni. L’associazione solleva delle preoccupazioni su una bozza di provvedimento che, a suo avviso, presenta gravi criticità, tra cui un ruolo troppo marginale per le Regioni. Anva ritiene che le Regioni dovrebbero avere una competenza decisiva nel determinare i criteri per il rinnovo delle concessioni, in modo da garantire uniformità tra i diversi territori.

Le Regioni, infatti, hanno una competenza legislativa in materia di commercio e dovrebbero essere messe in condizione di stabilire principi chiari, uniformi su scala nazionale. Senza un intervento diretto delle Regioni, i Comuni potrebbero agire con un’eccessiva discrezionalità, rischiando di applicare norme differenti tra loro, con effetti negativi soprattutto per quegli operatori che operano su più territori. Questo potrebbe causare una frammentazione delle normative e aumentare le difficoltà per chi lavora nei mercati e nelle fiere, in particolare per coloro che operano lungo le coste o in più località turistiche.

L’intervento della Regione Liguria

A fronte di queste problematiche, Anva-Confesercenti accoglie con favore l’intervento del consigliere regionale delegato allo sviluppo economico, Alessio Piana, che si è impegnato a sostenere le associazioni di categoria del settore. Il supporto della Regione è visto come un elemento fondamentale per evitare che la situazione possa diventare “devastante” per il comparto. Infatti, la Regione gioca un ruolo cruciale per rimediare alle criticità legate alla gestione delle concessioni, cercando di dare risposte concrete alle richieste del settore e garantendo un quadro normativo che tuteli le imprese del commercio su aree pubbliche.