Code ai Pronto soccorso: l’esperienza dei “codici bianchi”, le lunghe attese e i problemi di oggi

Savona. Ogni tanto il vostro cronista si sente preso dallo sconforto e avrebbe bisogno di interloquire ancor più direttamente con l’importante community di IVG nella scelta del suo argomento domenicale. Questa settimana vincerebbe di gran lunga il tema dei disagi in autostrada, soprattutto sulla direttrice dei rientri verso Milano. In questi giorni, quasi due ore di coda in A26 dalle parti di Masone, poco meno in A7 dopo Bolzaneto. Possibile che non si possa fare di meglio, almeno evitando il doppio “tappo”? Tra l’altro, ciò avviene nei primi giorni di aumento dei pedaggi, introdotti un po’ a sorpresa. Ma se ci sono lunghi (e pericolosi) tratti a una sola corsia, non si dovrebbe più considerare autostrada e non andrebbe quindi pagata come tale.

Detto questo, la scelta del Pensiamoci di oggi non può che ricadere sul tema della Sanità e in particolare sulle code ai Pronto soccorso, non prima di segnalare il diktat di Bucci, che ha minacciato di licenziare i manager Asl che non migliorino i bilanci. Se è così sicuro di azzerare le liste di attesa, primo vero problema, perché non licenzia i manager che falliscono questo obiettivo?

Veniamo finalmente ai Pronto soccorso per ricordare l’esperienza dei codici bianchi con il dottor Renato Giusto, che la ideò, quando era presidente dell’Ordine, mentre oggi ricopre la carica di presidente emerito nazionale del Sindacati Medici Italiani.

Ricorda Giusto: “Erano i tempi della Usl 7, più di 15 anni fa, con il presidente Ubaldo Fracassi e la direttrice Paola Pistone varammo il progetto degli ambulatori dei codici bianchi accanto agli ospedali di Savona, Albenga, Pietra Ligure e Cairo, gestiti dai medici di famiglia nei giorni festivi e prefestivi. I dottori aiutavano ad alleviare la pressione sul Pronto soccorso con visite e prime diagnosi, punti di sutura, medicazioni, piccoli interventi. Ricordo lo stupore dei turisti milanesi, dopo un colpo di sole o la puntura di una tracina, per essere curati e rispediti a casa in poco tempo”.

Quell’esperienza durò 12 anni e poi terminò per scelte diverse dell’Asl, dopo un tentativo di trasferire a Savona l’ambulatorio in piazza del Popolo: “La gente era anche disposta a pagare una piccola cifra pur di essere curata e non dover ricorrere al Pronto soccorso”.

Qualcosa regge di quell’esperienza. In estate l’Asl 2 ha organizzato punti “a bassa complessità di cura” a Savona, Pietra Ligure, Albenga, Varazze e Alassio. Ora sono stati introdotti “Influenza point” che hanno una funzione importante.

Potranno mai tornare i codici bianchi? Conclude Giusto: “Non ho una risposta, purtroppo oggi mancano anche i medici di famiglia e quindi tutto diventa più difficile”.

Sullo sfondo resta l’utilizzo del Pronto soccorso. E’ vero, non bisogna abusarne. Ma se ho dolore al braccio sinistro, per fare un esempio, come faccio a sapere se è causato da un movimento brusco o se ho un infarto? Bisogna, sempre e comunque, privilegiare il diritto alla salute del cittadino.