Cinghiali a Savona, la petizione di OSA e del Partito Animalista Italiano supera le 1500 firme

Savona. Al ritmo di quasi cento firme al giorno si avvicina alle 1.500 adesioni la petizione, lanciata sulla piattaforma change.org dal Partito Animalista Italiano (PAI) e dall’Osservatorio Savonese Animalista (OSA), al sindaco di Savona per ottenere “un diverso atteggiamento verso i cinghiali che scendono in città”.

OSA e PAI chiedono che si smetta di “far catturare ed uccidere nelle gabbie i cinghiali (adulti e cuccioli terrorizzati ed urlanti) e far sparare ai soggetti vaganti negli abitati con pallottole ridotte, che amplificano l’agonia di questi robusti ma sensibili animali; e si obblighi la polizia regionale ed il Servizio Veterinario ASL2 a catturarli previa telenarcosi e poi riportarli nei boschi aperti, o spingerveli con cani da cinghiale al guinzaglio: ricordano che il collegato ambientale (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221) proibisce l’immissione di cinghiali (d’allevamento) ma non parla di respingimento dalle città o trasferimento dagli abitati ai boschi, non variando in tali casi il numero di selvatici presenti nell’ambiente”.

“Il futuro della fauna selvatica ligure, anche con la nuova giunta Bucci e la delega alla caccia data ad Alessio Piana, presentatore nella passata legislatura dell’emendamento che ammette la caccia con l’arco, non è roseo; lo dimostrano i protocolli appena approvati sulle cosiddette specie animali critiche, quali i cormorani e le nutrie: la norma nazionale prevede di adottare inizialmente “metodi ecologici” ma, secondo le associazioni animaliste, il fucile è già pronto a sparare”, concludono.