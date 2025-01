Cinghiali a Savona, gli animalisti all’assessore Piana: “Riconosca la crudeltà delle uccisioni”

Savona. “Nel prendere atto con “sollievo” che l’assessore “non favorisce i cacciatori”, PAI ed OSA lo invitano a dimostrarlo con i fatti, riconoscendo ufficialmente che la colpa della presunta moltiplicazione dei cinghiali sia dovuta alle loro liberazioni di esemplari d’allevamento negli anni novanta e costringa le squadre di cinghialisti locali a pattugliare con cani al guinzaglio spiagge e torrenti per far tornare, in sicurezza, i selvatici sulle alture nei boschi”.

Queste le parole dell’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) e del Partito Animalista Italiano (PAI) alle dichiarazioni del vicepresidente regionale Piana sull’uccisione dei cinghiali catturati in città a Savona.

“E dimostri di avere a cuore il “benessere animale” smettendo di far catturare ed uccidere nelle gabbie i cinghiali (adulti e cuccioli terrorizzati ed urlanti) e far sparare ai soggetti vaganti negli abitati con pallottole ridotte, che amplificano l’agonia di questi robusti ma sensibili animali; stabilisca infine che siano catturati previa telenarcosi e poi riportati nei boschi aperti”.

“OSA e PAI ricordano che il collegato ambientale (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221) proibisce l’immissione di cinghiali (d’allevamento) ma non parla di respingimento dalle città o trasferimento dagli abitati ai boschi, non variando in tali casi il numero di selvatici presenti nell’ambiente” concludono le due associazioni animaliste.