Ciclismo, si avvicina il Trofeo Laigueglia: completati i sopralluoghi

Laigueglia. Il Gruppo Sportivo Emilia ha completato la serie dei sopralluoghi a Laigueglia in vista della 62ª edizione del Trofeo Laigueglia, che si terrà il prossimo 5 marzo. L’evento, un appuntamento storico del ciclismo internazionale, aprirà come da tradizione il calendario italiano professionistico su strada. La gara, organizzata dal Comune di Laigueglia, del quale il Gruppo Sportivo Emilia è partner tecnico, vedrà al via 25 squadre, tra cui alcune delle più prestigiose formazioni del panorama ciclistico mondiale.

«Conosciamo bene l’importanza e il valore del Trofeo Laigueglia per il nostro borgo e per il comprensorio laiguegliese. Una corsa che impegna l’Amministrazione nella massima condivisione nella cura dei dettagli del programma di un evento sportivo a livello internazionale per la presenza di corridori e squadre di primo piano. I contatti con l’organizzazione – dice il sindaco Giorgio Manfredi – sono continui affinché questo evento possa regalare emozioni al pubblico non solo lungo il percorso ma anche a coloro che lo seguiranno in televisione».

Adriano Amici, presidente del Gruppo Sportivo Emilia: «Siamo molto soddisfatti di come stanno procedendo i preparativi per il Trofeo Laigueglia. Voglio ringraziare il Comune di Laigueglia e il sindaco Giorgio Manfredi per la fiducia che hanno riposto ancora nei nostri confronti. Insieme, siamo certi di poter offrire ancora una volta un grande spettacolo sportivo e un evento di alto livello, all’altezza della sua tradizione storica». Intanto, il GS Emilia è impegnato anche sugli altri appuntamenti del 2025. Proprio nei giorni scorsi, infatti, sono state definite le tappe della Settimana Internazionale di Coppi e Bartali, in programma dal 25 al 29 marzo.

Tutti i dettagli delle due gare verranno comunicati nelle prossime settimane.