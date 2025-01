Savona. Savona, come da tradizione, ha dato il via al Carnevale con lo sbarco di Cicciolin.

Dopo aver baciato la Torretta, in segno di omaggio a Savona, Cicciolin, insieme al Presidente della Campanassa Dante Mirenghi, ha guidato il corteo che percorrerà via Paleocapa e corso Italia per giungere in piazza Sisto IV, dove ha ricevuto dal Sindaco Marco Russo le Chiavi della Città, perpetuando una quasi secolare tradizione che ha lo scopo di festeggiare, con il Carnevale, la città, i savonesi, le famiglie.

Ora Cicciolin sarà è il Re del Carnevale e si impegnerà per portare momenti di serenità ed allegria nelle scuole, nei centri per anziani, nelle RSA, negli ospedali. La sua missione avrà termine domenica 9 marzo 2025, giorno della Pentolaccia; Cicciolin riconsegnerà al Sindaco le chiavi della città e, da vero marinaio instancabile, riprenderà il mare per raggiungere porti di tutto il mondo e poi ritornare da noi per aprire il Carnevale del prossimo anno.

Il pomeriggio è iniziato alle 14 con il raduno dei Gruppi Mascherati presso A Campanassa e piazza del Brandale ed è proseguito con il corteo verso piazza Sisto per la cerimonia conclusiva.