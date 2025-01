Ciangherotti (FI): “Albenga o Caracas? A Viale Pontelungo la giungla vince sulla civiltà”

Albenga. “L’ennesima attività italiana chiude i battenti in Viale Pontelungo e si trasferisce. Dove? In un’altra zona della città, lontano da Viale Pontelungo. E chi rimane? Chi non può scappare. Non conosco le ragioni del trasferimento e neppure le ho chieste. So solo lavorando qui tutti i giorni che il quartiere, ormai ridotto a una landa desolata di degrado e insicurezza, è diventato il perfetto set per un documentario su come far morire una città senza sparare un colpo”. Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, coordinatore di Forza Italia di Albenga.

“Mentre le attività italiane chiudono, quelle straniere fioriscono fuori controllo. C’è un cambio della guardia evidente, ma non certo per un libero mercato in salute. Qui a Pontelungo non si investe, si resiste. E chi prova a lavorare onestamente capisce presto che il gioco non vale la candela. Ringraziamo 12 anni di amministrazione di centrosinistra, che con il loro invidiabile talento nel non fare nulla sono riusciti a trasformare un quartiere in una zona franca dove regna la legge della giungla – spiega -. Chiunque voglia testare con mano il livello di degrado, venga pure a farsi una passeggiata intorno alle ore 18. Un mio paziente albenganese, trasferitosi nel 2014 in un’altra città della Liguria di levante per lavoro, è tornato la scorsa settimana dopo dieci anni e ha parcheggiato alle 17:30 in via Caproforte per venire nel mio studio dentistico. Appena messo piede fuori dall’auto, ha avuto un trauma post-albenganese: si è guardato intorno e ha chiesto se fosse nel posto giusto. L’ho rassicurato: ‘Sì, è Albenga. Solo che non è più la tua’. È andato via sconvolto, come chi rivede dopo anni un vecchio amico distrutto dalla vita”.

“E vogliamo parlare della sicurezza? Se portassimo un cane antidroga a passeggio per una settimana in Viale Pontelungo, finiremmo per avere il primo cane tossico della storia. Tanta è la droga che gira, che l’animale rischierebbe di farsi un’overdose solo annusando l’aria. Eppure, nessuno sembra preoccuparsi: le forze dell’ordine evitano accuratamente la zona, mentre l’amministrazione locale si mostra più cieca di una talpa in letargo. Ma attenzione: il vero problema per il centrosinistra non è il degrado, non è la criminalità, non è il valore degli immobili che precipita. No, il vero problema sono quelli come me, che osano dirlo. Noi siamo quelli che rovinano la festa alla loro narrazione zuccherosa di una città che – secondo loro – va a gonfie vele. Forza Italia Albenga non starà zitta. Siamo stufi di vedere commercianti che chiudono, cittadini esasperati e un quartiere che sprofonda. Vogliamo un’inversione di rotta immediata: più sicurezza, più incentivi per chi lavora onestamente e una strategia chiara per restituire a Viale Pontelungo la dignità che merita. Prima che diventi definitivamente un non-luogo”, conclude.