Ceriale, Melegazzi: “Contro il Ventimiglia non abbiamo mollato. Ritorno entusiasmante, come non essermene mai andato”

Ceriale. Nella squadra biancoblù sono tanti i giocatori che stanno performando in una stagione che vede il Ceriale concludere al secondo posto il girone di andata.

Nella vittoria casalinga contro il Ventimiglia, vinta 3-2 a pochi istanti dal termine, ad aprire la gara ci aveva pensato Federico Melegazzi. Il classe 2003 è tornato al Merlo l’estate scorsa ed è uno dei giocatori con maggior qualità della rosa di mister Marco Mambrin.

“Contro il Ventimiglia non abbiamo mollato. Ritorno entusiasmante, come non essermene mai andato. Stiamo facendo qualcosa a cui nessuno pensava. Speriamo di sbagliare la partita il più tardi possibile, o mai”, alcune sue dichiarazioni ai microfoni del club.