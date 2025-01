Ceriale, Marabello (Movimento Indipendenza): “Auto del sindaco parcheggiata in un’area interdetta alla circolazione stradale”

Ceriale. “Prendiamo atto delle affermazioni, a nostro avviso palesemente inverosimili, del sindaco di Ceriale Marinella Fasano in merito alla sosta del suo veicolo in Piazza della Vittoria in un’area interdetta alla circolazione stradale. Prendiamo atto che sabato scorso intorno alle ore 18 il sindaco, insieme al suo vice Luigi Giordano e al Comandante della Polizia Locale, stava effettuando alcuni ‘interventi’ nella piazza presso il Monumento ai Caduti”. Così, in una nota, Fabrizio Marabello, membro della Direzione Nazionale Coordinatore di Savona e provincia Movimento Indipendenza.

“Evidentemente – spiega – il sopralluogo per procedere a una ‘pulizia immediata del Monumento ai Caduti e alla sostituzione delle piane di ardesia in quanto ormai vetuste, oltre a quelle sulla base del Monumento’ era più efficace svolgerlo nel buio della sera, sotto la pioggia e in un giorno prefestivo quando gli uffici comunali sono chiusi. Prendiamo atto, altresì, che le eventuali modifiche alla viabilità e agli stalli di sosta ‘sono un problema dell’Amministrazione comunale’ e non una questione che riguarda i cittadini e i turisti i quali assistono attoniti e adirati (è sufficiente leggere i commenti sui social!) alle acrobazie di questa Giunta in materia di viabilità … ovviamente a spese dei cerialesi”.

“Attenderemo, infine, di vedere in quale modo l’amministrazione autorizzerà gli organizzatori a occupare la Piazza e allestirla in maniera consona e nel rispetto del Monumento ai Caduti”, conclude.