Ceriale, Marabello (Indipendenza): “Eliminazione di posti auto su via Romana e lungomare scelta che danneggia economia e turismo”

Ceriale. Anche il Movimento Indipendenza interviene rispetto alla “eliminazione” dei posti auto sul territorio di Ceriale.

“La trasformazione degli stalli di sosta per auto a quelli per motocicli in località Via Romana e l’eliminazione di altri numerosi stalli sul lungomare senza prevedere alternative, sono provvedimenti che non hanno alcun senso e danneggiano l’economia e la vocazione turistica di Ceriale”, afferma Fabrizio Marabello, coordinatore di Savona e provincia e membro della direzione nazionale del Movimento attaccando l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marinella Fasano.

“I parcheggi auto di Via Romana ubicati in un’area in cui vi sono, le scuole, la biblioteca, la caserma dei carabinieri, alcune attività commerciali e un pubblico esercizio, dovevano essere mantenuti. Anzi, quella specie di marciapiede in asfalto (stretto e in parte dissestato che andrebbe eliminato) che costeggia l’area di sosta oggi riservata ai motocicli (per volontà del vice sindaco nonchè assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Luigi Giordano), in realtà è percorso da pochi pedoni e non viene utilizzato sia da persone disabili sia da madri con le carrozzine che, solitamente, preferiscono servirsi del marciapiede (quello vero e più sicuro) ubicato nel lato opposto. Un motivo in più, quindi, per mantenere i posti auto”.

“Il consigliere comunale di maggioranza Maurizio Raineri, che in quella zona ha la figlia titolare di un centro estetico, non ha nulla da eccepire? E se al posto del bar pasticceria Mambrin vi fosse stato il pubblico esercizio dell’assessore Gianbenedetto Calcagno, quei parcheggi auto sarebbero stati allegramente soppressi? E ancora, il sindaco Fasano, che attualmente sembra essere in ferie, è a conoscenza dell’iniziativa del suo vice? E, infine, poichè Via Romana è una strada di proprietà dell’Amministrazione provinciale, è stato richiesto al suddetto Ente il nulla osta? È stata comunicata la trasformazione della segnaletica stradale?”.

“Bene ha fatto l’assessore Barbara De Stefano ad alzare la voce e a contestare la scelta scellerata del suo collega Giordano. Meglio ancora farebbe se presentasse le dimissioni dalla giunta comunale, almeno per coerenza”.